Călin Popescu-Tăriceanu: „Louis Schweitzer a fost vizionarul Daciei moderne. Fără el, acest proiect nu s-ar fi realizat”

„El este cel care a avut viziunea creării Dacia moderne și a transformării brandului Dacia în ceea ce este astăzi”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu pentru MEDIAFAX.

Acesta a explicat că Louis Schweitzer a gândit proiectul Dacia ca pe o marcă destinată piețelor emergente, „unde era nevoie de o mașină cu performanțe tehnice în acord cu vremea respectivă și, nu în ultimul rând, un preț accesibil”.

„Între timp, datorită mărcii Renault, care este patronul Dacia, produsul Dacia de astăzi a rămas numai cu percepția unei mașini ieftine. Ea este o mașină evoluată, care face față concurenței cu brio din toate punctele de vedere. Nu mai este atât de ieftină, dar ceea ce este important este percepția. Probabil acesta este și secretul succesului imens pe care l-a raportat Dacia”, a explicat Tăriceanu.

El a subliniat că Louis Schweitzer „a avut o contribuție decisivă”, fiind „cel care a gândit acest proiect de mașină ieftină, produsă într-un loc unde costurile de producție sunt reduse, pentru a putea oferi un produs accesibil”.

Tăriceanu a ținut să clarifice o informație apăruta recent în presă, conform căreia Schweitzer l-ar fi abordat pe Constantin Stroe, directorul Dacia, cerându-i să abandoneze negocierile cu Hyundai: „Am văzut în presa de la noi o afirmație care este fără niciun fel de fundament și care a fost preluată de mai multe publicații. Și anume că Schweitzer l-ar fi căutat în 1998 pe Stroe și că i-ar fi cerut să oprească negocierile cu Hyundai. Doresc să subliniez că Schweitzer era unul dintre căpitanii industriei franceze. Puțin probabil să-l fi sunat el pe Stroe. Iar eu, în 1997, am fost ministru al Industriei și Comerțului, și vă pot spune că nu a existat niciun fel de abordare sau negociere cu Hyundai pentru privatizare. Hyundai nu și-a manifestat niciun interes pentru Dacia”, a spus Tăriceanu.

El a precizat că „negocierile pentru privatizare s-au purtat exclusiv cu Fondul Proprietății de Stat”, care deținea pachetul majoritar de acțiuni al uzinei Dacia, și că „Stroe nu era proprietarul întreprinderii”.

„Renault nu avea de ce să discute cu Stroe. El nu era proprietarul Daciei. Negocierea contractului de privatizare s-a făcut cu Fondul Proprietății de Stat. Dacă vreți să vedeți cum a început discuția, am relatat destul de detaliat pe site-ul APIA cum s-a reluat legătura cu grupul Renault prin Schweitzer”, a adăugat fostul premier.

De asemenea, Călin Popescu-Tăriceanu a rememorat momentul întâlnirii sale din 1997, la Paris, cu Louis Schweitzer, care a deschis drumul privatizării Dacia.

„M-am dus în mod special la Paris, la conducerea Renault, pentru a deschide subiectul privatizării uzinei Dacia și a producerii unei mașini abordabile pentru piețele cu putere scăzută de cumpărare. A fost o întâlnire în care s-au întâlnit două idei care mergeau în același sens. Schweitzer mi-a spus atunci că va trimite la 1 septembrie două echipe, una pentru auditul tehnic și alta pentru auditul financiar”, a spus Tăriceanu.

După aceste evaluări, negocierile cu Fondul Proprietății de Stat au fost finalizate, iar contractul de privatizare a fost semnat în 1999, „în prezența președintelui Emil Constantinescu și a premierului Radu Vasile”.

„Fără Louis Schweitzer acest proiect nu s-ar fi realizat. A fost marele lui pariu, pe care l-a câștigat indiscutabil”, a conchis Călin Popescu-Tăriceanu.

Cine a fost Schweitzer

Louis Schweitzer (1942-2025), fost președinte și director general al Grupului Renault, a condus compania între 1992 și 2005. În timpul mandatului său, Renault a achiziționat Dacia, iar modelul Logan, lansat în 2004, a devenit simbolul renașterii mărcii românești.