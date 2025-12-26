Record la eMAG în 2025: Un sucevean a făcut peste 2.400 comenzi. Care au fost produsele cel mai bine vândute și cele mai amuzante căutări

Românii au comandat în 2025 pe eMAG produse pentru toate nevoile și poftele, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări, arată reprezentantul retailerului online în bilanțul anual.
Grupul eMAG, înființat în 2001, este prezent în România, Ungaria și Bulgaria și avut o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei în anul fiscal 2024-2025, an fiscal încheiat în martie, ceea ce reprezintă o creștere cu 12% mai mare decât în anul precedent.
Utilizatorii cu abonament Genius au fost și anul acesta cei mai activi și în acest an, plasând aproape 69% din totalul comenzilor de pe eMAG și au economisind astfel cumulat doar pe această platformă, peste 373 de milioane de lei.
La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare. Preferințe similare s-au regăsit și în comportamentul clienților Genius:
În Top 10 al categoriilor care au înregistrat cea mai mare creștere în comenzi față de anul trecut au intrat:
Plata cu cardul a înregistrat o creștere în 2025, ajungând la 71%, un avans de 4% față de anul trecut, iar pentru aproape 22% dintre comenzi clienții au ales plata în rate. Principalele categorii de produse pentru care clienții au optat pentru eșalonarea plății au fost:
Ca și în anii precendenți, clienții eMAG au preferat livrarea flexibilă, nu prin curier, astfel că pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții au oles livrarea la easybox.
Cele mai multe comenzi au fost plasate din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, însă campionul absolut al lui 2025 la eMAG este un client din Suceava care a plasat de-a lungul anului 2.409 comenzi.
În 2025 clienții au avut la dispoziție și eMAG SNAP, descoperind, astfel, milioane de oferte prin căutarea cu poză, direct în aplicație.
În paralel, căutarea semantică a continuat să genereze unele dintre cele mai creative interogări. Acestea reprezintă un material valoros de antrenament pentru noul agent conversațional de shopping, primul din România construit integral cu tehnologie locală, care va deveni disponibil la începutul anului viitor”, arată reprezentantanții eMAG.
Astfel, ca la fiecare final de an, eMAG prezintă o selecție a unora dintre cele mai surprinzătoare și amuzante căutări ale anului 2025, iar în site-ul eMAG clienții pot descoperi unele produse care încă nu s-au inventat, dar s-au căutat.
Când știi exact ce vrei
Cupidon, client fidel eMAG
Dilemă și mister
Părinți în alertă
Animale cu stil
Și Grinch e client eMAG
Dezvoltare personală multidirecțională
Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica
Și meseriașii își caută scule pe eMAG
Pentru asta avem eMAG SNAP