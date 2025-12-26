Record la eMAG în 2025: Un sucevean a făcut peste 2.400 comenzi. Care au fost produsele cel mai bine vândute și cele mai amuzante căutări

Românii au comandat în 2025 pe eMAG produse pentru toate nevoile și poftele, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări, arată reprezentantul retailerului online în bilanțul anual.

Grupul eMAG, înființat în 2001, este prezent în România, Ungaria și Bulgaria și avut o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei în anul fiscal 2024-2025, an fiscal încheiat în martie, ceea ce reprezintă o creștere cu 12% mai mare decât în anul precedent.

Topul produselor preferate

Utilizatorii cu abonament Genius au fost și anul acesta cei mai activi și în acest an, plasând aproape 69% din totalul comenzilor de pe eMAG și au economisind astfel cumulat doar pe această platformă, peste 373 de milioane de lei.

La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare. Preferințe similare s-au regăsit și în comportamentul clienților Genius:

Detergenți și produse de curățare

Accesorii pentru telefoane mobile

Produse pentru îngrijirea părului

Suplimente alimentare

Produse de igienă personală

Scutece

Produse pentru îngrijirea pielii

Hrană pentru animale de companie

Cafea

Produse de machiaj

În Top 10 al categoriilor care au înregistrat cea mai mare creștere în comenzi față de anul trecut au intrat:

Console de gaming +26%

Suplimente alimentare și nutriție +24%

Electrocasnice mari +22%

Accesorii pentru tablete +20%

Piese auto +20%

Trolere +20%

Consumabile și dispozitive medicale +20%

Vehicule +18%

Produse sanitare +18%

Jucării +17%

Plata cu cardul a înregistrat o creștere în 2025, ajungând la 71%, un avans de 4% față de anul trecut, iar pentru aproape 22% dintre comenzi clienții au ales plata în rate. Principalele categorii de produse pentru care clienții au optat pentru eșalonarea plății au fost:

Telefoane mobile

Electrocasnice mici

Televizoare

Mașini de spălat și uscătoare de rufe

Laptopuri

Smartwatch-uri

Frigidere și congelatoare

Anvelope și jante

Aparate de aer condiționat

Componente PC

Ca și în anii precendenți, clienții eMAG au preferat livrarea flexibilă, nu prin curier, astfel că pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții au oles livrarea la easybox.

Cele mai multe comenzi au fost plasate din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, însă campionul absolut al lui 2025 la eMAG este un client din Suceava care a plasat de-a lungul anului 2.409 comenzi.

Căutările suprinzătoare în 2025

În 2025 clienții au avut la dispoziție și eMAG SNAP, descoperind, astfel, milioane de oferte prin căutarea cu poză, direct în aplicație.

În paralel, căutarea semantică a continuat să genereze unele dintre cele mai creative interogări. Acestea reprezintă un material valoros de antrenament pentru noul agent conversațional de shopping, primul din România construit integral cu tehnologie locală, care va deveni disponibil la începutul anului viitor”, arată reprezentantanții eMAG.

Astfel, ca la fiecare final de an, eMAG prezintă o selecție a unora dintre cele mai surprinzătoare și amuzante căutări ale anului 2025, iar în site-ul eMAG clienții pot descoperi unele produse care încă nu s-au inventat, dar s-au căutat.

Când știi exact ce vrei

vreau sa aud numai bine

vreau sa caut ceva

vreau burghez sa fie 10 unul singur

vreau chestii

vreau sa dorm singur

vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

te iubesc noapte si zi

poze cu iubitul meu

tricou personalizat cu ochii iubitei

cadeau ziua iubita

cat te-am iubit

te iubesc muuuuuult mama

nu supara iubite

Dilemă și mister

ma duc la galați și ce fac

cum sa fac

de ce…? alte intrebari

de ce balet

ce vreau

de ce balene

de ce constanza

Părinți în alertă

ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent

camera copilului e o jungla

desenele copilului meu

crizele copilului

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul

cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

Animale cu stil

pijamale cu caini femei

caine rochie

pantofi ros caini

craciun haine caine pisica iepure

perna pt caine impaturat

costum om caine

haine pește

perna pt caine impaturat

Și Grinch e client eMAG

puzzle urat pentru craciun

costum mos craciun horror

masca cu mos craciun horror

costum craciun mwaowm, pisici si catei

stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

cum sa devii pirat

cum sa devii pisica

cum sa fii vagabond

cum sa pescuiesti

cum sa furi o inima

cum sa fii sef

cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

smart wach cu bunica

Bunica bibelou

bunica proteica

tocator bunica

aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

solitie cltire masina de spalat vase

masina dezasamplara

masina debascutit cutite

cilíndru gheare platou masina dejantat

geanta masina de mercedes batut cap 17

Pentru asta avem eMAG SNAP