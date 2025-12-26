Prima pagină » Economic » Record la eMAG în 2025: Un sucevean a făcut peste 2.400 comenzi. Care au fost produsele cel mai bine vândute și cele mai amuzante căutări

Locuitorii din zona București-Ilfov sunt cei care au avut cele mai multe comenzi plasate pe eMAG în 2025, dar recordmenul individual este un sucevan care a plasat, în medie, 6,6 comenzi în fiecare zi din acest an. Cele mai comandate categorii au fost detergenții, telefoanele mobile și suplimentele alimentare au fost cele mai comandate categorii de pe eMAG în 2025.
Mădălina Prundea
26 dec. 2025, 13:06, Economic

Românii au comandat în 2025 pe eMAG produse pentru toate nevoile și poftele, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări, arată reprezentantul retailerului online în bilanțul anual.

Grupul eMAG, înființat în 2001, este prezent în România, Ungaria și Bulgaria și avut o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei în anul fiscal 2024-2025, an fiscal încheiat în martie, ceea ce reprezintă o creștere cu 12% mai mare decât în anul precedent.

Topul produselor preferate

Utilizatorii cu abonament Genius au fost și anul acesta cei mai activi și în acest an, plasând aproape 69% din totalul comenzilor de pe eMAG și au economisind astfel cumulat doar pe această platformă, peste 373 de milioane de lei.

La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare. Preferințe similare s-au regăsit și în comportamentul clienților Genius:

  • Detergenți și produse de curățare
  • Accesorii pentru telefoane mobile
  • Produse pentru îngrijirea părului
  • Suplimente alimentare
  • Produse de igienă personală
  • Scutece
  • Produse pentru îngrijirea pielii
  • Hrană pentru animale de companie
  • Cafea
  • Produse de machiaj

În Top 10 al categoriilor care au înregistrat cea mai mare creștere în comenzi față de anul trecut au intrat:

  • Console de gaming +26%
  • Suplimente alimentare și nutriție +24%
  • Electrocasnice mari +22%
  • Accesorii pentru tablete +20%
  • Piese auto +20%
  • Trolere +20%
  • Consumabile și dispozitive medicale +20%
  • Vehicule +18%
  • Produse sanitare +18%
  • Jucării +17%

Plata cu cardul a înregistrat o creștere în 2025, ajungând la 71%, un avans de 4% față de anul trecut, iar pentru aproape 22% dintre comenzi clienții au ales plata în rate. Principalele categorii de produse pentru care clienții au optat pentru eșalonarea plății au fost:

  • Telefoane mobile
  • Electrocasnice mici
  • Televizoare
  • Mașini de spălat și uscătoare de rufe
  • Laptopuri
  • Smartwatch-uri
  • Frigidere și congelatoare
  • Anvelope și jante
  • Aparate de aer condiționat
  • Componente PC

Ca și în anii precendenți, clienții eMAG au preferat livrarea flexibilă, nu prin curier, astfel că pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții au oles livrarea la easybox.

Cele mai multe comenzi au fost plasate din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, însă campionul absolut al lui 2025 la eMAG este un client din Suceava care a plasat de-a lungul anului 2.409 comenzi.

Căutările suprinzătoare în 2025

În 2025 clienții au avut la dispoziție și eMAG SNAP, descoperind, astfel, milioane de oferte prin căutarea cu poză, direct în aplicație.

În paralel, căutarea semantică a continuat să genereze unele dintre cele mai creative interogări. Acestea reprezintă un material valoros de antrenament pentru noul agent conversațional de shopping, primul din România construit integral cu tehnologie locală, care va deveni disponibil la începutul anului viitor”, arată reprezentantanții eMAG.

Astfel, ca la fiecare final de an, eMAG prezintă o selecție a unora dintre cele mai surprinzătoare și amuzante căutări ale anului 2025, iar în site-ul eMAG clienții pot descoperi unele produse care încă nu s-au inventat, dar s-au căutat.

Când știi exact ce vrei

  • vreau sa aud numai bine
  • vreau sa caut ceva
  • vreau burghez sa fie 10 unul singur
  • vreau chestii
  • vreau sa dorm singur
  • vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

  • te iubesc noapte si zi
  • poze cu iubitul meu
  • tricou personalizat cu ochii iubitei
  • cadeau ziua iubita
  • cat te-am iubit
  • te iubesc muuuuuult mama
  • nu supara iubite

Dilemă și mister

  • ma duc la galați și ce fac
  • cum sa fac
  • de ce…? alte intrebari
  • de ce balet
  • ce vreau
  • de ce balene
  • de ce constanza

Părinți în alertă

  • ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent
  • camera copilului e o  jungla
  • desenele copilului meu
  • crizele copilului
  • ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
  • pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul
  • cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine
  • ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

Animale cu stil

  • pijamale cu caini femei
  • caine rochie
  • pantofi ros caini
  • craciun haine caine pisica iepure
  • perna pt caine impaturat
  • costum om caine
  • haine pește
  • perna pt caine impaturat

Și Grinch e client eMAG

  • puzzle urat pentru craciun
  • costum mos craciun horror
  • masca cu mos craciun horror
  • costum craciun mwaowm, pisici si catei
  • stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

  • cum sa devii pirat
  • cum sa devii pisica
  • cum sa fii vagabond
  • cum sa pescuiesti
  • cum sa furi o inima
  • cum sa fii sef
  • cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

  • smart wach cu bunica
  • Bunica bibelou
  • bunica proteica
  • tocator bunica
  • aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

  • solitie cltire masina de spalat vase
  • masina dezasamplara
  • masina debascutit cutite
  • cilíndru gheare platou masina dejantat
  • geanta masina de mercedes batut cap 17

Pentru asta avem eMAG SNAP

  • set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini
  • smart wach cu bunica
  • tava mama soacra
  • lelecosotul porci
  • bunica proteica
  • rochii elegante craciun mama fiica tata
  • costum om peșteră
  • ganduri fiica mea
  • inima sotul meu
  • nevasta rea cainele

