Românii pot cumpăra peste 1,5 milioane de produse și servicii la cel mai mic preț din an de Black Friday la eMAG. În premieră, se vând și abonamente la energie sub cea mai bună ofertă

Românii care vor să cumpere produse și servicii la prețuri avantajoase pot profita de cele peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puțin 1,5 milioane la cel mai bun preț din an, cu ocazia celei de-a 15-a ediție a Black Friday, organizată de eMAG pe 7 noiembrie.

Angajamentul retailerului este ca toate comenzile de Black Friday să fie livrate până pe 22 noiembrie, înainte de zilele libere de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Produse speciale: abonamente la energie electrică la 1 leu pe kwh, bilete la toate festivalurile mari din România începând de la 10 lei și echipamente oficiale de la cluburile de fotbal din Liga I

În ziua de Black Friday, toți clienții care plasează o comandă vor participa la tombola la care pot câștiga vouchere și premii în valoare de peste 2 milioane de lei

Clienții care plasează prima comandă în aplicație vor primi 50 de lei

Peste 3 milioane de clienți eMAG primesc buget de cumpărături de până la 10.000 de lei cu plata în 12 rate cu dobândă zero si 50 de lei pentru prima comandă

Abonamentul Genius este redus la doar 49 de lei pentru primul an și aduce de 5 ori banii înapoi în vouchere in valoare de 250 de lei în eMAG, Fashion Days și Flip

Vânzări de apropae 1 miliard de lei

Șase din zece cumpărători de Black Friday știu deja înainte de ziua cu cele mai multe reduceri ce produse doresc să cumpere, iar unul din cinci se hotărăște în săptămâna premergătoare, potrivit studiilor citate de oficialii companiei.

Interesul pentru acest eveniment este susținut și de faptul că, potrivit studiilor, cinci din zece cumpărători sunt prezenți de la startul zileo pentru a-și optimiza șansele de a accesa cele mai bune oferte.

Studiile arată o creștere semnificativă a celor care au alocat un buget de peste 5.000 de lei pentru Black Friday, pe fondul contextului economic mai delicat, care îi face mai predispuși față de reduceri.

În medie, bugetul alocat în acest an este de 3.278 de lei, față de 3.116, la ediția anterioară a Black Friday.

Oficialii retailerului de așteaptă ca vânzările să crească la ediția din acest an cu 5%, respectiv cu 44 de milioane mai mult decât recordul din anul precedent, de 896 milioane de lei, ajungând la 940 de milioane de lei.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cele mai căutate categorii, premii și surprize

Top 5 categorii preferate pentru acest eveniment este condus de electrocasnicele mici (39,2%), televizoare (29,5%), haine (28%), telefoane mobile (23%) și mașini de spălat (17,1%).

Categoriile care ridică cel mai mare interes, în creștere față de anul trecut, sunt încălțăminte (+3,9%), electrocasnicele mici (3,6%) și hainele (2,4%).

Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

100.000 de televizoare

600.000 de electrocasnice mici

1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

3.500.000 de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

150.000 de laptop-uri și echipamente IT

120.000 de frigidere și mașini de spălat

1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Oficialii retailerului au anunțat, luni, în conferința de presă dedicată evenimentului, o serie de produse speciale:

Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%

În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești

25.000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an

45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion

Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe

21 de kilograme de aur

126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.

MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet, iar cei care fac prima comandă în aplicație primesc un voucher de 50 lei din bugetul eligibil.

De Black Friday eMAG este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei, deci la jumătate de preț și, în plus, clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, FashionDays, Freshful, Wolt și Flip.