Sfaturile ANPC pentru Black Friday: La ce trebuie să fim atenți

Iată sfaturile specialiștilor:

Verificați dacă magazinul online este sigur și legitim

Important! Verificați structura site-ului și termenii și condițiile generale:

trebuie să fie accesibile consumatorului și complete

trebuie să conțină denumirea comerciantului care deține site-ul sau în numele căruia acționează, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur și condițiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs și rambursare)

Atenție!

verificați adresa cu ajutorul serviciilor de cartografiere online

sunați la numărul de telefon afișat pentru a verifica dacă funcționează și răspunde cineva

consultați recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alți utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive

Verificați prețul produsului

În perioadele de reducere, trebuie afișate atât prețul redus, cât și prețul fără reducere prețul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, conform legislației europene.

Nu dați curs mesajelor comerciale care creează presiune

Sintagme de genul „alte 20 de persoane se uită la acest articol” sau „au mai rămas doar trei articole” sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicații mobile, rețele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziție a consumatorului.

Altă modalitate prin care se încearcă influențarea comportamentul de cumpărare al consumatorului este afișarea unei numărători inverse.

Fiind atenți și având răbdare să realizați verificările necesare, vă veți bucura de faptul că nu v-ați lăsat păcălit de astfel de trucuri care conduc la o alegere greșită sau dezavantajoasă.

Alegeți o metodă de plată sigură

Dacă plătiți online, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet securizată, asigurați-vă că adresa site-ului este marcată cu „https” și simbolul lacătului închis, nu salvați detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături, setați o sumă maximă pentru plățile unice, pentru cardul dvs. și evitați plățile prin transfer bancar (în această situație, nu există procedură de refuz la plată).

Folosiți garanția legală

Important! Pentru toate bunurile, la preț întreg sau cu preț redus și, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum și pentru serviciile și conținutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziționate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, beneficiați de o garanție legală de conformitate de minim 2 ani.

„Dacă produsul dvs. este defect, puteți cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluții nu sunt posibile, să vă ramburseze sumele plătite pertru acesta. Atenție! Atunci când cumpărați online, aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi și a returna produsul”, transmit specialiștii.