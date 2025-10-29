Patru din 10 români vor cheltui mai puțin de Black Friday anul acesta față de 2024

De Black Friday, românii se orientează din ce în ce mai mult către cumpărături din marketplace-uri online, unde mizează pe cele mai bune reduceri. 7 din 10 urmăresc produsele dorite pe astfel de platforme, iar aproape 5 din 10 se uită în paralel și la magazine online specializate, în detrimentul magazinelor fizice, unde doar 2 din 10 spun că vor căuta reduceri în acest an, potrivit celui mai recent sondaj Cargus, pe un eșantion de 1.036 de respondenți din mediul urban.

Prețul rămâne cel mai important criteriu de selecție a produselor cumpărate pentru 88% dintre respondenți, urmat de costul transportului (26%) și recenziile altor clienți (22%).

14% dintre respondenți iau în calcul și timpul de livrare și politica de retur atunci când plasează comenzi de Black Friday.

Aproape 44% spun că sunt dispuși să aștepte livrarea produselor cumpărate de Black Friday până la 7 zile, 10% spun că pot aștepta și mai mult dacă termenul de livrare le este comunicat transparent la momentul achiziției, iar pentru 9% acest aspect nu este deloc important dacă reducerea este foarte bună.

Tinerii din generația Z se dovedesc mai flexibili

30% dintre ei ar putea aștepta produsele comandate mai mult de o săptămână, atâta timp cât termenul este comunicat transparent. În schimb, pentru 32% termenul de livrare acceptabil este de cel mult 3 zile, însă numai aproape 15% dintre respondenți spun că ar fi dispuși să plătească mai mult pentru livrare rapidă, chiar și în aceeași zi, în timp ce jumătate își doresc un astfel de serviciu, însă la cost neschimbat față de o livrare obișnuită.

Dacă în anii trecuți Black Friday a fost pentru mulți o ocazie să cumpere cât mai multe produse la reducere, 2025 îi găsește pe români mai calculați și mai atenți la buget ca oricând, în contextul economic actual. Aproximativ 4 din 10 spun că vor cheltui mai puțin de Black Friday anul acesta față de 2024, iar alți 37% intenționează să se încadreze într-un buget similar celui alocat anul trecut. Cei mai mulți români (aproape 64%) plănuiesc să cheltuie sub 1.000 de lei pe cumpărăturile la reducere de Black Friday și doar 13% dintre români estimează un buget de peste 2.500 de lei.

Pe de altă parte, așteptările privind reducerile sunt din ce în ce mai mari

Peste 85% dintre respondenții la sondaj se așteaptă la reduceri reale, fără creșteri artificiale înainte de Black Friday, ceea ce arată că încrederea în promoțiile spectaculoase este încă fragilă. În plus, 4 din 10 români își doresc stocuri mai mari pentru produsele reduse, iar 35% caută mai multe oferte la articole de bază, nu doar la produse premium sau din categoria IT&C.

Pentru cei mai mulți români, Black Friday este mai degrabă o ocazie de a face achiziții utile în acest an decât un maraton al ofertelor. Aproape o treime (30,5%) spun că sunt atrași în continuare de reducerile mari, însă un sfert (25,5%) folosesc perioada pentru a cumpăra articole pe care le-au amânat din motive de preț, în timp ce 13% vor face cumpărături necesare imediat și doar 10% vor folosi perioada de Black Friday pentru a cumpără cadouri de sărbători.

Când vine vorba de ce pun în coș, electronicele și electrocasnicele rămân în topul preferințelor pentru jumătate dintre respondenți. Pe locurile următoare se află hainele și accesoriile (27%), produsele pentru casă și grădină (20%), cosmeticele sau parfumurile (17%) și cărți și jucării (15%).

Pentru majoritatea românilor (63,5%), adevăratul coșmar de Black Friday este să găsească reduceri mari, dar să nu fie stocuri suficiente. Aproape 20% se tem să nu primească alt produs decât cel comandat, iar 11% consideră cel mai neplăcut scenariu ca livrarea să întârzie până după Crăciun.

Sondajul a fost făcut în perioada august – septembrie 2025.