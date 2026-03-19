Utilizarea rețelelor sociale afectează fericirea tinerilor la nivel mondial, arată raportul ONU. Pe ce loc se clasează România?

Finlanda ocupă pentru al nouălea an consecutiv primul loc în clasamentul fericirii, în timp ce România a urcat o poziție, situându-se pe locul 34 din aproape 150 de țări evaluate.

Raportul analizează modul în care oamenii își evaluează propriile vieți, folosind date din sondajul Gallup World Poll și luând în considerare factori precum sprijinul social, speranța de viață sănătoasă, libertatea de a face alegeri de viață, generozitatea și percepția asupra corupției.

Conform studiului, scăderi semnificative ale nivelului de fericire au fost raportate în rândul tinerilor sub 25 de ani din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă, în special în cazul fetelor.

„Majoritatea tinerilor din lume sunt mai fericiți astăzi decât acum 20 de ani, însă impactul rețelelor sociale asupra stării de bine este complex și variază în funcție de tipul platformei, modul de utilizare și factori demografici precum sexul și statutul socio-economic”, a declarat Jon Clifton, director general al Gallup.

Studiul arată că utilizarea intensivă a rețelelor sociale este asociată cu un nivel de bunăstare semnificativ mai scăzut, dar evitarea completă a platformelor poate reduce și anumite efecte pozitive.

Țările nordice continuă să domine clasamentul fericirii, cu Finlanda pe primul loc, urmată de Islanda, Danemarca, Suedia și Norvegia. Costa Rica a intrat pentru prima dată în top 5, înregistrând cea mai bună clasare a unei țări din America Latină. În schimb, Afganistanul rămâne în coada clasamentului, din cauza încălcărilor drepturilor omului și a situației socio-politice dificile.