Țara europeană cu cea mai aspră pedeapsă „din istorie” pentru încălcarea limitelor de viteză

Această țară europeană ia foarte în serios nerespectarea normelor de circulație, iar cine încalcă legea nu-și pierde doar carnetul. Un judecător a șocat prin sentința pe care i-a dat-o unei tinere de 25 de ani care a depășit în mod repetat limitele de viteză.
Luiza Moldovan
04 mai 2026, 08:43, Știri externe

O elvețiancă de 25 de ani a primit cea mai mare amendă din istorie pentru depășirea limitei de viteză și nici măcar nu a fost surprinsă de vreun radar, potrivit tagesanzeiger.ch.

Ea a primit o condamnare la închisoare pentru multiple încălcări grave ale limitelor de viteză și nu este eligibilă pentru eliberare anticipată.

Elveția are amenzi uriașe pentru încălcarea limitelor de viteză

Elveția ia foarte în serios comportamentul inadecvat la volan, inclusiv pe autostrăzi.

De ani de zile, elvețienii au amenzi uriașe pentru încălcările limitelor de viteză, lucru care, de multe ori, a atras atenția publicațiilor străine, care au acordat o atenție deosebită acestor pedepse neobișnuite.

Țări ca Olanda, de exemplu, nu sunt obișnuite cu pedeapsa cu închisoarea pentru exces de viteză.

Sentință-șoc a unui judecător – 4 ani de închisoare

Cu toate acestea, un canton vorbitor de limbă germană din Elveția este șocat de decizia unui judecător care a decis să pedepsească lipsa de conformare la limitele de viteză a unei tinere de 25 de ani cu închisoarea, dar ceea ce e și mai frapant este faptul că niciun radar nu a reușit s-o filmeze.

Întrebarea care se pune acum este cum se face, totuși, că tânăra a ajuns pe mâna poliției?

Răspunsul – s-a desconspirat de una singură pentru că s-a filmat în timp ce conducea nebunește pe autostradă.

Poliția nu ar fi avut habar de încălcările repetate ale normelor rutiere dacă ea nu s-ar fi filmat și nu ar fi postat pe rețelele de socializare filmulețele.

Tânăra încălcase limitele de viteză în mod repetat

Polițiștii le-au descoperit din pură întâmplare și s-au autosesizat, astfel că tânăra din cantonul Glarus din estul Elveției a ajuns după gratii.

Înainte de asta, tânăra îi intentase un proces fostului partener, iar, pentru anchetă, poliția a obținut acces la telefonul ei, în 2024. Aici, polițiștii au găsit videoclipuri care o arătau conducând cu 238 de km/h pe o autostradă din Elveția, în mașina tatălui ei, uneori cu un picior pe geam.

În total, au fost înregistrate șapte încălcări grave ale limitei de viteză. Judecătorul i-a aplicat pedeapsa maximă: patru ani de închisoare.

Faptul că s-a filmat cu o viteză de 238 km/h într-o zonă cu o viteză maximă de 110 km/h i-a fost reproșat în mod deosebit.

Pedeapsă mai aspră ca niciodată

Oricine depășește limita de viteză în Elveția cu o marjă mare își poate pierde automat permisul de conducere timp de doi ani. În funcție de canton, o evaluare psihologică este obligatorie.

„Cred că aceasta este cea mai aspră sentință impusă vreodată pentru un caz de conducere imprudentă”, a declarat un avocat elvețian pentru cotidianul elvețian.

