Elveția vrea să restricționeze achizițiile de locuințe de către străini

Consiliul Federal a lansat o consultare publică asupra noilor măsuri, care ar urma să impună cetățenilor din afara UE și AELS obligația de a obține o autorizație înainte de cumpărarea unei locuințe în Elveția, informează Bloomberg.

Propunerea va putea primi observații până la data de 15 iulie.

Măsurile, anunțate miercuri de guvern, vin înaintea referendumului cu miză ridicată programat pentru 14 iunie privind inițiativa „10 milioane”, care urmărește plafonarea populației rezidente permanente.

Inițiativa a apărut pe fondul preocupărilor legate de supraaglomerare, ambuteiaje și chiriile ridicate, mulți localnici considerând că nivelul de trai este afectat de creșterea populației.

Guvernul a precizat că schimbările urmăresc o nouă înăsprire a actualei legi Lex Koller, care impune deja obținerea unei autorizații pentru ca străinii să poată cumpăra proprietăți în Elveția. Legea a fost concepută inițial pentru a proteja piața locală a locuințelor.

În același timp, interesul tot mai mare venit din afara UE și AELS, inclusiv din partea unor cumpărători înstăriți din Orientul Mijlociu, care caută stabilitate pe fondul conflictelor regionale, a amplificat preocupările legate de deținerea de proprietăți de către străini.