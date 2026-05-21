Ratele dobânzilor la creditele ipotecare ating cel mai ridicat nivel din ultimele 9 luni

Rata medie a creditelor ipotecare cu dobândă fixă pe 30 de ani a crescut la 6,51% în această săptămână. Acestea au atins cel mai ridicat nivel din august 2025, potrivit Freddie Mac, citat de CNN.

A fost cea mai bruscă creștere săptămânală a ratelor ipotecare din aprilie 2025, când piața obligațiunilor a suferit o presiune similară după ce Donald Trump și-a anunțat pentru prima dată planurile de creșteri tarifare radicale și istorice pentru aproape toate țările.

Ratele ipotecare urmează aproximativ randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani, care este strâns legat de așteptările privind inflația.

Randamentul, care evoluează în direcția opusă prețurilor obligațiunilor, a urcat brusc săptămâna aceasta la cel mai înalt nivel din ultimul an, pe măsură ce investitorii au devenit din ce în ce mai îngrijorați că creșterea prețurilor petrolului și războiul din Iran ar putea provoca o inflație persistent mai ridicată.

Prețurile au crescut cu 3,8% în aprilie, cel mai ridicat nivel din mai 2023, potrivit celor mai recente date privind indicele prețurilor de consum publicate săptămâna trecută.

Conform raportului, pentru prima dată în trei ani, salariile americanilor nu au depășit inflația.

Înainte de izbucnirea războiului din Iran, ratele medii ale creditelor ipotecare au scăzut pentru scurt timp sub 6% pentru prima dată în mai bine de trei ani.

Cumpărătorii de locuințe care au contractat credite ipotecare atunci ar putea realiza economii semnificative în comparație cu cumpărătorii care contractează un împrumut astăzi.

Ratele ipotecare din mai 2025

Totuși, ratele ipotecare sunt mai mici decât erau în această perioadă a anului trecut. La jumătatea lunii mai din 2025, rata medie a creditelor ipotecare fixe pe 30 de ani era de 6,86%.

Însă ratele nu au scăzut atât de mult pe cât se așteptau inițial unii economiști, după ce Rezerva Federală a redus ratele dobânzilor de trei ori de atunci.

Ratele mai mari ale împrumuturilor și anxietatea economică generată de conflictul din Orientul Mijlociu încep să se resimtă pe piața imobiliară.

Primele semne au sugerat un început anemic al sezonului de cumpărare de case din primăvară, o perioadă în care activitatea de vânzare se intensifică de obicei.

Cererile de credite ipotecare pentru achiziționarea de locuințe noi au scăzut cu 2,4% față de anul trecut, potrivit datelor din aprilie ale Asociației Băncilor Ipotecare. Comparativ cu martie 2026, cererile au scăzut cu 10%.

Vânzările de locuințe existente au crescut cu doar 0,2% între martie și aprilie, după ce au scăzut cu 3,6% în luna precedentă, potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari.