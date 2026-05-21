Regatul Unit: Migrația netă a scăzut la jumătate, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani

Migrația netă în Regatul Unit a ajuns la 171.000 de persoane pe durata anului trecut, în scădere cu 48.3% față de perioada precedentă, potrivit noilor date publicate de Biroul Național de Statistică. De asemenea, cererile de azil au scăzut cu 12% față de anul trecut.
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
21 mai 2026, 12:34, Știri externe
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că migrația netă, diferența dintre numărul persoanelor care imigrează și cele care emigrează, a coborât de la 331.000 la 171.000 în decurs de un an, notează Sky News

Astfel, aproximativ 813.000 de persoane au sosit în Regatul Unit în 2025, în timp ce 642.000 au părăsit țara. 

Este cel mai redus nivel al migrației nete din ultimii aproape cinci ani, după începutul anului 2021, când erau în vigoare restricțiile de călătorie impuse de pandemia de Coronavirus. 

Apogeul migrației nete a avut loc în 2023 când indicele a atins 944.000. „Migrația netă a scăzut cu 82% în doar trei ani”, a spus ministra de Interne, Shabana Mahmood. 

Separat, datele publicate de Ministerul de Interne britanic pentru perioada de 12 luni încheiată în martie 2026 indică faptul că numărul cererilor de azil a scăzut cu 12% comparativ cu anul anterior.

În aceeași perioadă, autoritățile britanice au acordat peste trei milioane de vize, un nivel similar cu cel din anul precedent. Totuși, numărul vizelor de familie a scăzut cu 17%, iar numărul vizelor de muncă acordate s-a redus tot cu 17%. 

