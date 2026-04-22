Spania investește 7 mld. de euro în locuințe sociale. Planul care va tripla fondurile guvernamentale

Creșterea costurilor cu chiriile și locuințele îi împiedică pe mulți spanioli să se dezvolte pe piață, în ciuda unui boom economic recent. Veniturile nu au reușit să țină pasul, iar analiștii spun că turismul și creșterea populației din orașe, determinate de imigrație, au afectat și mai mult oferta, explică Euronews.

Noul plan, în valoare de 7 miliarde de euro, triplează investițiile guvernamentale în locuințe sociale în următorii patru ani. Acesta garantează că locuințele subvenționate nu pot fi reclasificate după câțiva ani. De asemenea, include ajutor pentru tinerii chiriași și cumpărători de locuințe.

Un progres pentru Spania

„Este un pas semnificativ înainte. Pentru prima dată în ultimele decenii, există un angajament bugetar serios”, a declarat pentru Euronews Raluca Budian, directoare asociată a Observatorului pentru Locuințe Decente din cadrul școlii de afaceri Esade, cu sediul în Barcelona.

Aproximativ 40% din bani vor fi alocați pentru creșterea ofertei de locuințe sociale, de care Spania este deficitară în comparație cu media europeană, iar 30% vor fi alocați pentru renovarea proprietăților, a declarat guvernul. Vor fi incluse fonduri pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor și pentru construirea de clădiri în zonele depopulate ale țării. Restul va fi direcționat către subvenții, cu accent pe tineri, potrivit Euronews.

Locuințele, cea mai mare problemă a spaniolilor

„Publicul cere un acord pentru a aborda principala problemă care îi afectează în prezent”, a declarat marți ministrul locuințelor, Isabel Rodríguez. Locuințele apar în mod constant ca o preocupare principală pentru cetățenii spanioli, potrivit sondajelor de opinie CIS.

Costurile locuințelor în Spania au crescut cu aproape 13% față de anul precedent la sfârșitul anului 2025, arată Eurostat.

Spania se clasează aproape de ultimul loc în clasamentul țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu locuințe sociale de închiriat, cu sub 2% din oferta disponibilă, potrivit aceleiași surse.

Media OCDE este de 7%. În Franța, este de 14%, Marea Britanie de 16% și Olanda de 34%.

În trecut, Spania a construit locuințe cu fonduri publice, care ulterior au trecut în proprietate privată. După ce erau vândute, acestea dispăreau din fondul de locuințe sociale, mai arată Euronews.