Deși startul Black Friday la eMAG a avut o întârziere istorică, în primele 30 de minute s-au comandat cu 31% mai multe produse decât anul trecut

Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 08:07 cu un interes la cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru întreținerea casei, în valoare de 227 de milioane lei. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienții au comandat 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut.

„Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping, iar la start a fost o cursă contra-cronometru pentru a prinde cele mai bune oferte. Foarte mulți oameni și-au activat opțiunea de 12 rate fără dobândă prin MyWallet în săptămâna dinainte de Black Friday, cu un record de 1.600 de clienți pe oră, și chiar de la prima rundă de shopping valoarea plăților prin această metodă de plată a crescut cu 30% față de anul trecut. Clienții au la dispoziție astăzi cea mai generoasă ofertă din istoria evenimentului, cu 2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Alături de prețuri foarte bune și o ofertă care satisface o gamă largă de nevoi și dorințe, anul acesta am pregătit și premii de 2 milioane de lei,” a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

Abonamentul Genius la un nou record

Primul produs integrat în oferta de Black Friday a fost abonamentul Genius, care mai beneficiază și astăzi de un preț special de 49 de lei. Alături de livrările nelimitate și gratuite, abonamentul aduce și vouchere cu o valoare totală de 250 de lei.

În ziua de dinaintea Black Friday a fost înregistrat un nou vârf al numărului de persoane care au primit acces la un buget mediu de a 9.000 de lei, prin activarea MyWallet. Recordul a fost de 1.600 de persoane în cea mai aglomerată oră.

Produse speciale și experiențe comandate după primele 30 de minute

3.500 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!

1.000 abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

123 nopți de cazare în pachete turistice

91.065 g de aur și monede

Peste 10.000 kg de carne de porc

2 automobile

869 bilete de avion

9.500 pachete de sănătate

Cifre cheie din primele 30 de minute ale evenimentului Black Friday 2025