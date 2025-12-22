Black Friday 2025: Românii trec de la achiziții impulsive la cumpărături planificate

Datele ne arată că 84% dintre români au intenționat să cumpere de Black Friday, iar 79% au și făcut-o, ceea ce a dus la o rată de conversie de 94%. Acest rezultat indică o aliniere puternică între intenție și comportamentul real de cumpărare, susținută de planificare din timp și de cercetarea activă a ofertelor.

“Black Friday rămâne un eveniment relevant pentru români, fiind perceput ca o oportunitate strategică de a face achiziții importante – produse pe care, în mod normal, le-ar cumpăra mai greu pe parcursul anului. În același timp, consumatorii profită de reduceri și pentru a-și acoperi nevoile cotidiene, semn al unui comportament mai calculat și mai atent la buget.

Chiar și așa, Black Friday rămâne un moment în care românii își permit mici răsfățuri, atunci când ofertele sunt suficient de atractive. Tot mai des, reducerile sunt folosite și pentru achiziția cadourilor de Crăciun sau aniversări, ajutând consumatorii să gestioneze mai ușor presiunea financiară a perioadei sărbătorilor. Acest comportament reflectă atât contextul economic actual, cât și o maturizare a educației financiare.” a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist, Starcom România

