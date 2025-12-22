Prima pagină » Comunicate » Black Friday 2025: Românii trec de la achiziții impulsive la cumpărături planificate

Black Friday 2025: Românii trec de la achiziții impulsive la cumpărături planificate

Black Friday 2025 confirmă maturizarea comportamentului de cumpărare din România. Potrivit celei de-a 11-a ediții a studiului anual realizat de agenția Starcom România, care analizează comportamentul consumatorilor înainte și după Black Friday, evenimentul nu mai este dominat de decizii impulsive, ci de planificare, informare și achiziții bine gândite.
Mediafax
22 dec. 2025, 12:41, Comunicate

Datele ne arată că 84% dintre români au intenționat să cumpere de Black Friday, iar 79% au și făcut-o, ceea ce a dus la o rată de conversie de 94%. Acest rezultat indică o aliniere puternică între intenție și comportamentul real de cumpărare, susținută de planificare din timp și de cercetarea activă a ofertelor.

“Black Friday rămâne un eveniment relevant pentru români, fiind perceput ca o oportunitate strategică de a face achiziții importante – produse pe care, în mod normal, le-ar cumpăra mai greu pe parcursul anului. În același timp, consumatorii profită de reduceri și pentru a-și acoperi nevoile cotidiene, semn al unui comportament mai calculat și mai atent la buget.

 Chiar și așa, Black Friday rămâne un moment în care românii își permit mici răsfățuri, atunci când ofertele sunt suficient de atractive. Tot mai des, reducerile sunt folosite și pentru achiziția cadourilor de Crăciun sau aniversări, ajutând consumatorii să gestioneze mai ușor presiunea financiară a perioadei sărbătorilor. Acest comportament reflectă atât contextul economic actual, cât și o maturizare a educației financiare.” a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist, Starcom România

Citeşte comunicatul integral AICI

