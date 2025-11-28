Buy Nothing Day: Cum arată valul de revoltă anti-Black Friday

Lansat în 1992, Buy Nothing Day a apărut ca un gest de protest împotriva supra-consumului și a culturii promoțiilor agresive. Participanții la această inițiativă își asumă angajamentul de a nu efectua nicio achiziție timp de 24 de ore, fie online, fie în magazine fizice. Obiectivul principal este de a semnala și conștientiza impactul negativ al consumului excesiv asupra mediului înconjurător, asupra comunităților și asupra stabilității financiare individuale, scrie Euronews.

Această mișcare, promovată la nivel internațional de revista canadiană Adbusters, s-a răspândit în peste 60 de țări. Ea încurajează activități alternative, necomerciale, precum petrecerea timpului de calitate alături de cei dragi și susținerea afacerilor locale. Mesajul fundamental al Buy Nothing Day este simplu, dar puternic: mai puțină risipă și mai multă valoare intrinsecă în viață.

Buy Nothing Day: Un antidot global la valul de cumpărături

Internetul este, mai mult ca oricând, un spațiu de opinii împărțite. O parte semnificativă a generațiilor tinere se orientează către sustenabilitate, achiziții second-hand și un consum mai responsabil. În contrast, o altă categorie îmbrățișează filosofia „You Only Live Once” (YOLO), unde, în fața dificultăților în atingerea unor obiective majore precum achiziționarea unei locuințe sau asigurarea unei pensii confortabile, micile satisfacții, inclusiv cumpărăturile, devin o formă de evadare și nu un motiv de vinovăție.

Această divergență de perspective transformă Black Friday într-un adevărat teren de dezbatere socială și intergenerațională.

2025, un an marcat de boicoturi și proteste internaționale

Ediția curentă a Black Friday este definită de un număr neobișnuit de mare de campanii anti-consumatoriste. Aici se include Buy Nothing Day, „We Ain’t Buying It” și „Make Amazon Pay Day”. Pe lângă acestea, un „blackout economic” programat între 25 noiembrie și 1 decembrie are ca scop exercitarea de presiune asupra marilor corporații. Ele sunt acuzate de încălcarea drepturilor muncitorilor și de susținerea anumitor agende politice.

These posters started popping up ahead of next week’s We Ain’t Buying It boycott. From Nov 27 – Dec 1, folks are stepping back from Target, Home Depot, and Amazon. People are done being squeezed, so they are using the leverage of their wallets 💥 pic.twitter.com/HKfgrDYYit — Christopher Webb (@cwebbonline) November 20, 2025

Organizații sindicale internaționale, activiști și grupuri civice militează pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, promovarea unor politici comerciale etice și sprijinirea afacerilor mici, cu un accent deosebit pe cele aflate în proprietatea minorităților.