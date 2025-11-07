COMUNICAT: Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale

București, 7 noiembrie 2025 – Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu reducere de 30%, valabile 3 luni, între 8 noiembrie 2025 și 7 februarie 2026.

Relaxing Friday oferă vouchere pentru adulți, valabile pentru vacante de 1 zi în una dintre cele trei zone distincte ale Therme: Galaxy, The Palm sau Elysium, precum și vouchere dedicate copiilor, valabile exclusiv pentru zona Galaxy. Fiecare voucher oferă acces complet la experiențele specifice fiecărei zone: piscine cu apă termală, saune tematice, ritualuri de wellness, tobogane acvatice și zeci de activități wellness incluse, care definesc universul Therme București.

Cea mai mare reducere de stres, pentru cel mai inspirat cadou

De Black Friday, când întreaga lume aleargă după reduceri la gadgeturi și obiecte de uz casnic, Therme transformă goana după cumpărături într-o invitație la relaxare. Campania Relaxing Friday reinterpretează conceptul de Black Friday, aducând în prim-plan răsfățul, relaxarea și timpul de calitate petrecut alături de cei dragi.

Fie că este vorba despre un cadou de Moș Nicolae, Crăciun sau pur si simplu o surpriză pentru cei apropiați, Voucherele One Day Holiday reprezintă alegerea perfectă: o zi întreagă de vacanță în cea mai exotică destinație wellness din România. Voucherele din campanie pot fi achiziționate exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, vineri, 7 noiembrie 2025, între 00:00 și 23:59.

Relaxing Friday este și pe eMAG, cu ofertă spectaculoasă la Cardurile Cadou Therme

În aceeași zi, 7 noiembrie 2025, exclusiv pe eMAG, clienții pot beneficia de reduceri de până la 30% la Cardurile Cadou Therme cu valori de 300, 500, 800, 1000, 2000 și 5000 de lei, valabile timp de 12 luni.

Card Cadou 300 lei: plătești 255 lei și primești un card de 300 lei.

plătești 255 lei și primești un card de 300 lei. Card Cadou 500 lei: plătești 425 lei și primești un card de 500 lei.

plătești 425 lei și primești un card de 500 lei. Card Cadou 800 lei: plătești 640 lei și primești un card de 800 lei.

plătești 640 lei și primești un card de 800 lei. Card Cadou 5000 lei: plătești 3500 lei și primești un card de 5000 lei.

Cardurile pot fi folosite pentru achiziția biletelor de acces și/sau plata consumației în cadrul Therme București, reprezentând un cadou memorabil, pentru ca oricine are nevoie de o pauză de relaxare!

O zi de vacanță exotică la Therme, cadoul perfect, indiferent de ocazie

O zi petrecută la Therme București înseamnă o experiență completă de relaxare și reconectare. O sesiune de zece minute în piscina exterioară cu apă termală de 33°C, chiar și în mijlocul iernii, un cocktail tropical savurat la apus și un ritual Aufguss în una dintre saunele tematice pot transforma complet starea de bine.

7 noiembrie 2025 este ziua în care Black Friday devine Relaxing Friday – o zi dedicată relaxării, cadourilor inspirate și bucuriei de a dărui timp pentru sine și pentru ceilalți.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing din Europa, construit greenfield pe un areal de 250.000 mp, cu o suprafață indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 de plante vii, și cea mai amplă plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare.Therme București oferă servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, respectând cele mai înalte standarde de arhitectură, sănătate și relaxare, și reprezintă o destinație de referință pentru toți cei care caută echilibrul perfect între natură, tehnologie și wellbeing.