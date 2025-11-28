MAI le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie

Ministerul recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se dețin autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.

„Înțelegem că mulți dintre voi folosiți dronele pentru filmări si activități recreative, dar, trebuie să ținem cont că anumite zone se află sub restricții temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor”, arată MAI pe Facebook.

Reprezentanții instituției susțin că acest lucru este important pentru protejarea spațiului aerian și evitarea incidentelor, pentru a permite intervenții și activități oficiale, fără interferențe, și pentru a preveni eventuale sancțiuni sau consecințe neplăcute pentru operatori.