MerchantPro Compass: ziua de Black Friday 2025 revine pe creștere, cu +10% la numărul tranzacțiilor.

Black Friday 2025 marchează un punct de cotitură pentru eCommerce-ul românesc. După doi ani de stagnare, ziua de vineri revine pe creștere, cu +10% la numărul de tranzacții, iar întreaga săptămână de campanie înregistrează un avans valoric de +20%, cu un vârf de +48% în ziua de joi. Potrivit analizei anuale realizate de platforma SaaS de eCommerce MerchantPro, segmentele Pharma, Sport, Auto&Moto și Cărți urcă puternic, în timp ce categoriile Fashion, Home&Deco și Articole pentru copii frânează sub presiunea comerțului asiatic low-cost.

Performanțele înregistrate pe un eșantion reprezentativ de magazine locale de pe platforma MerchantPro incluse în analiză în fiecare an, indică o schimbare în felul în care românii și-au planificat achizițiile, comparativ cu ultimii 2 ani, dar și o mutare a atenției către domenii noi.

