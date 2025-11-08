Cea de-a 15-a ediție de eMAG Black Friday a depășit așteptările: 3,5 milioane de produse comandate în valoare de 986 de milioane de lei și un număr record de tineri

În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile.

Rezultate record au fost înregistrate și pentru sellerii din eMAG Marketplace, atât ca nivel de participare în această ediție, cât și din punctul de vedere al comenzilor. Aproape o treime dintre produsele comandate de clienți au fost din oferta celor peste 15.000 de comercianți parteneri care au participat la eveniment în acest an, cel mai mare număr de selleri de până acum.

Varietatea de produse și numărul mare de oferte la cele mai bune prețuri din an, alături de serviciile prin care eMAG le-a pus la dispoziție clienților posibilitatea de a achita în rate cu dobândă zero sau de a beneficia de livrare gratuită prin Genius au menținut interesul ridicat al clienților de la start și până la finalul zilei. Totodată, rezultatele confirmă tendințele observate în studiile realizate în ultima perioadă, care au arătat că, în actualul context economic, tot mai mulți români și-au planificat din timp listele de cumpărături pentru a profita de reducerile de Black Friday.

„Rezultatele acestei ediții de Black Friday arată încrederea tot mai mare pe care oamenii o au în comerțul online. Oamenii au folosit listele de produse pregătite din timp, au descoperit produse noi de care aveau nevoie la cele mai bune prețuri din an și au cumpărat pentru că aveau bugetele pregătite, dar și pentru că au avut la dispoziție cele mai multe soluții de finanțare cu rate zero de până acum. Evenimentul a atras și un număr record de selleri din eMAG Marketplace care s-au înscris în campanie, iar prin comenzile generate reușim să susținem mii de comercianți locali să-și dezvolte afacerile și să ajungă la clienți din toată regiunea. Prin tehnologie, servicii digitale și soluții de plată flexibile, am reușit să le oferim oamenilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a profita de prețurile foarte bune”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Cifrele celei de-a 15-a ediții de Black Friday la eMAG:

Mai bine de o treime dintre vânzări au fost achitate în rate cu dobândă zero, prin opțiunile disponibile în contul MyWallet sau prin cardurile de credit ale băncilor partenere.

Clienții Genius au fost, și anul acesta, cei mai activi cumpărători. Una din trei vizite pe eMAG de Black Friday a fost realizată de un utilizator Genius, iar numărul comenzilor plasate de aceștia a fost de aproape 38% din total. Ei au pus în coș cu 24% mai multe produse/comandă și au cheltuit, în medie cu 7% mai mult în comparație cu un client care nu are un abonament activ, în timp ce 58% dintre comenzile lor au fost plasate cu livrare la easybox.

Produse speciale: Clienții au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri și experiențe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 49 de tone de carne de porc, peste 17.000 de servicii și abonamente de sănătate și peste 5.400 de pachete turistice și vouchere de bilete de avion.

Au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile, iar reducerea medie pentru această categorie a fost de 22,3%, iar cele mai multe comenzi au vizat modele Ford, alături de un BMW i4 eDrive35 Gran Coupe și trei automobile Volvo.

Județele Dolj și Ilfov s-au menținut pe parcursul întregii zile în fruntea clasamentului după valoarea medie a comenzilor per client. Tabloul la final este completat de Constanța, Timiș și Brașov.

Categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din punctul de vedere al valorii comenzilor plasate au fost: produsele de gaming (creștere de 98%), suplimentele și vitamine (creștere de 63%), cafeaua și ceaiul (creștere de 50%), produse de igienă (creștere de 30%), articole de încălțăminte (creștere de 28%), cosmetice și produse de îngrijire personală (creștere de 24%), produse pentru copii (creștere de 21%) și electrocasnice mici (creștere de 18%).

Top categorii de produse comandate