Black Friday 2025: tranzacții de peste 514 milioane RON și coșuri de cumpărături record. Care a fost cea mai mare tranzacție

Până la ora 14:10, PayU GPO România a raportat un total de 514 milioane RON procesate cu succes, în aproximativ 889.000 de tranzacții, dintre care circa 70% au fost plăți cu un click.

Cele mai mari tranzacții au fost de 65.269 RON la ora 12:17, 50.076 RON la ora 9:02 și 49.788 RON la ora 9:49.

Coșul mediu de cumpărături a atins 580 RON, de aproape trei ori mai mult decât într-o zi normală, iar coșul mediu în rate a urcat la 950 RON, aproape dublu față de o zi obișnuită.

Cele mai cumpărate categorii de produse sunt cosmeticele, produsele FMCG, articolele pentru copii, produsele IT&C și cele de tip home & deco.