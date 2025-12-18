Mbappe se apropie de recordul lui Ronaldo. Real trece de testul din Copa del Rey

Potrivit Reuters, cele două goluri ale atacantului francez, combinate cu un autogol al fundașului Manuel Farrando, s-au dovedit suficiente pentru victoria Realului, în ciuda golurilor marcate de Nahuel Arroyo și Gonzalo Di Renzo, care au amenințat să strice seara Realului.

Mbappe, care a intrat în meci cu 56 de goluri marcate în toate competițiile în 2025, se află acum la un gol distanță de recordul de 59 de reușite într-un an calendaristic, stabilit de Ronaldo în 2013.

Cu un meci rămas de jucat în acest an – sâmbătă împotriva echipei Sevilla, care se luptă pentru supraviețuire în LaLiga, pe Santiago Bernabeu – atacantul francez ar putea să-l depășească pe portughez.

Miercuri, Antoine Griezmann a inspirat echipa Atletico Madrid să obțină o victorie cu 3-2 împotriva echipei Atletico Baleares, din liga a patra.