Mbappe se apropie de recordul lui Ronaldo. Real trece de testul din Copa del Rey

Kylian Mbappe s-a apropiat la un pas de recordul de goluri marcate într-un an calendaristic de Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid, cu o dublă, în victoria cu 3-2 obținută miercuri în fața echipei din liga a treia Talavera de la Reina, calificându-se în optimile de finală ale Copa del Rey.
Foto: Facebook/Real Madrid C.F.
Cosmin Pirv
18 dec. 2025, 09:08, Sport

Potrivit Reuters, cele două goluri ale atacantului francez, combinate cu un autogol al fundașului Manuel Farrando, s-au dovedit suficiente pentru victoria Realului, în ciuda golurilor marcate de Nahuel Arroyo și Gonzalo Di Renzo, care au amenințat să strice seara Realului.

Mbappe, care a intrat în meci cu 56 de goluri marcate în toate competițiile în 2025, se află acum la un gol distanță de recordul de 59 de reușite într-un an calendaristic, stabilit de Ronaldo în 2013.

Cu un meci rămas de jucat în acest an – sâmbătă împotriva echipei Sevilla, care se luptă pentru supraviețuire în LaLiga, pe Santiago Bernabeu – atacantul francez ar putea să-l depășească pe portughez.

Miercuri, Antoine Griezmann a inspirat echipa Atletico Madrid să obțină o victorie cu 3-2 împotriva echipei Atletico Baleares, din liga a patra.

