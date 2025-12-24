Prima pagină » Economic » Dacă ai telefoane mobile vechi prin casă, iată ce trebuie să faci cu ele înainte să devină un pericol pentru sănătate

Asociația GSM, o organizație care reunește operatori de telefonie mobilă și companii din domeniu, estimează că există peste 16 miliarde de telefoane mobile la nivel mondial.
A avea un telefon mobil a devenit aproape o obligație, pentru că astăzi este folosit pentru tot mai multe activități, de la comunicarea cu cei apropiați, plăți, citirea meniului unui restaurant sau prezentarea biletului la cinema, până la sute de alte lucruri, scrie El Economista.

Problema nu mai este doar deținerea unui singur smartphone. Odată cu trecerea timpului și cu aparenta nevoie de a avea mereu lucruri noi, majoritatea oamenilor ajung să adune acasă dispozitive vechi, lăsate într-un sertar, fără niciun fel de utilizare sau utilitate.

Asociația GSM, o organizație care reunește operatori de telefonie mobilă și companii din domeniu, estimează că există peste 16 miliarde de telefoane mobile la nivel mondial, dintre care mai mult de 5 miliarde nu mai sunt folosite. Unii le păstrează ca rezervă, în caz că li se strică telefonul principal, alții pentru că au pe ele fotografii și fișiere pe care nu vor să le piardă, iar alții pur și simplu pentru că nu știu ce să facă cu ele.

Problema telefoanelor mobile ținute în casă

Indiferent de marcă sau de preț, toate smartphone-urile, la fel ca orice dispozitiv electronic care se încarcă, conțin baterii cu ioni de litiu. Acestea se degradează în timp dacă nu sunt folosite. Bateriile se pot umfla, pot deforma dispozitivul sau pot sparge ecranul, iar în cazurile cele mai grave pot apărea scurgeri de electrolit, care eliberează gaze inflamabile și toxice, existând chiar riscul de incendiu.

Potrivit recomandărilor specialiștilor, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să fim conștienți de ce dispozitive avem în casă și să le verificăm periodic, cel puțin o dată pe an. Dacă observăm că bateria este umflată sau apar alte probleme similare, cel mai indicat este să ducem telefonul la un punct de colectare pentru deșeuri electrice sau la un service autorizat, unde bateria poate fi scoasă în siguranță.

