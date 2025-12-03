Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți

Medicul român Mihai Craiu a analizat pe pagina de Facebook „Spitalul Virtual pentru Copii” efectele toxice ale expunerii copiilor la ecrane, în special cele ale telefoanelor.

„Cu toții știm că excesele sunt dăunatoare și că ar putea produce dependență, cu efecte nocive pe termen lung. Dar rareori ne gândim că aceste efecte ne pot afecta pe noi sau pe cei dragi nouă… Pentru că da, deseori gândim că nouă nu ni se poate întâmpla asta… Haideți să ne uităm puțin la rezultatele preliminare ale Studiului ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development)”, a explicat medicul Mihai Craiu.

În cadrul studiului au fost monitorizați 10.000 de adolescenți între anii 2018 și 2020.

„Două treimi dintre aceștia aveau telefon mobil de la o vârstă mică (în medie 11 ani). Ei și? Efectele expunerii la rețelele sociale, prin intermediul smart-phone, au fost vizibile și pentru cineva fără pregătire de specialitate în științe comportamentale sau psihiatrie. Expunerea precoce la rețelele sociale a făcut RĂU și corpului acestor copii – 40% aveau obezitate sau greutate mai mare și 62% aveau probleme de somn (cu lipsa acestuia) decât acei copii neexpuși la conținutul livrat de telefonul mobil”, a adăugat Mihai Craiu.

Sfaturile medicului pentru părinți

Medicul român are un sfat pentru părinți. El recomandă aplicarea a trei reguli.

„Putem evita expunerea excesivă în anumite ferestre de vulnerabilitate:

1. Deloc la ecran, pentru copiii sub 18 luni (cu excepția unor contacte video cu rude apropiate, aflate la mare distanță).

2. De la 2 la 6 ani ar trebui să fie o expunere de cel mult o oră la ecrane, cu activități de calitate, educaționale.

3. De la 6 la 12 ani ar trebui făcut un plan personalizat, cu acordul familiei. În acest plan fiind exclusă introducerea telefoanelor mobile”, a scris Craiu.

În plus, el îi avertizează pe părinți să fie atenți la „cadoul otrăvit”.

„Căci vine luna cadourilor și am putea să dăm curs rugăminții copiilor noștri și să le cumpărăm un telefon mobil! Înainte de 12 ani acest instrument este … otravă curată, atât pentru creier cât și pentru corpul copiilor dumneavoastră”, a precizat Mihai Craiu.