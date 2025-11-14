Raport FMI: România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilității financiare

Potrivit concluziilor comitetului director al FMI publicate joi, măsurile adoptate de autoritățile române reprezintă o etapă esențială pentru restabilirea sustenabilității finanțelor publice.

Concluziile FMI atestã faptul că România a adoptat o direcție corectă și îmbunătățită în ceea ce privește gestionarea macroeconomică, iar angajamentul ferm pentru reforme este recunoscut la nivel internațional.

„Raportul FMI confirmă cã pachetul nostru de reforme este în același timp vital pentru România și credibil pentru partenerii noștri. Suntem pe o direcție îmbunătățită semnificativ, iar misiunea FMI recunoaște asumarea responsabilității și determinarea Guvernului României de a implementa reforme consistente. Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente, iar această confirmare ne consolidează încrederea că vom atinge țintele de deficit și că vom asigura o creștere sustenabilă”, a subliniat domnul Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

FMI recunoaște importanța pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 și menționează faptul că măsurile adoptate sunt „un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene”.

Consiliul Director al FMI a subliniat că pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esențial pentru refacerea sustenabilității fiscale și a încrederii piețelor în capacitatea de revenire a României.

Anticipările FMI privind economia națională

În acest context, FMI anticipează că economia națională va înregistra o creștere graduală de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor.

„Această creștere va fi sprijinită de investițiile finanțate prin fondurile Next Generation EU (NGEU), care vor compensa parțial moderarea consumului privat ca urmare a consolidării fiscale. În ceea ce privește inflația, FMI anticipează că va coborî în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României (BNR) până la sfârșitul anului 2026. FMI a subliniat că abordarea prudentă a BNR este adecvată, iar reducerile ratei de politică monetară ar trebui reluate doar după ce creșterea salariilor și a prețurilor se temperează într-un mod susținut”, se menționează într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor transmis vineri seara.

„Comitetul Director al FMI a remarcat, de asemenea, cã o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori reziliența la șocuri. FMI a recunoscut efectele pozitive ale reformelor structurale implementate de România, inclusiv cele menite să asigure incluziunea pieței muncii, precum dezvoltarea educației timpurii pentru a sprijini părinții care lucrează, modernizarea formării profesionale și promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului citat, România va continua să acorde prioritate investițiilor în energie nucleară, capacități regenerabile și infrastructură de stocare pentru a diversifica mixul energetic.

Un alt aspect important subliniat în Raportul FMI este continuarea reformelor de guvernanță, inclusiv îmbunătățirea eficienței administrației publice și a predictibilității măsurilor adoptate de guvern, pentru a consolida atractivitatea României pentru investiții.