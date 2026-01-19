Prima pagină » Economic » FMI avertizează asupra unei posibile „bule” AI și a riscurilor geopolitice

FMI avertizează asupra unei posibile „bule” AI și a riscurilor geopolitice

Fondul Monetar Internațional (FMI) a crescut ușor prognoza de creștere a economiei globale în acest an, dar avertizează că o posibilă „bulă” în inteligența artificială și tensiunile comerciale și geopolitice rămân riscuri pentru economia mondială.
FMI avertizează asupra unei posibile „bule” AI și a riscurilor geopolitice
Iulian Moşneagu
19 ian. 2026, 14:52, Economic

În raportul World Economic Outlook, publicat luni, FMI estimează acum o creștere globală de 3,3% în acest an, față de 3,1% cât prognoza în octombrie. Pentru 2027, estimarea rămâne la 3,2%, notează Bloomberg.

FMI arată că boomul investițiilor în inteligența artificială susține piețele și economia, mai ales în America de Nord și Asia. Însă dacă promisiunile legate de productivitate nu se confirmă, piețele ar putea scădea brusc, iar efectele s-ar putea vedea și în alte sectoare.

„Rămânem îngrijorați că economia este expusă unor șocuri potențial mari care s-ar putea să nu aibă un efect imediat”, dar care se pot acumula în timp, a declarat economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, într-o conferință de presă.

El a adăugat că economia globală a reușit să se adapteze, însă incertitudinea rămâne ridicată.

FMI spune că efectele tarifelor și ale incertitudinii ar putea să se reducă în acest an și anul viitor. Totuși, există riscul să apară noi dispute comerciale și ca mai multe țări să devină mai protecționiste. Asta ar putea reduce profiturile companiilor.

Pentru SUA, FMI prognozează o creștere economică de 2,4% în 2026, apoi o încetinire la 2% în 2027.

Economia chineză ar urma să avanseze cu 4,5% în 2026, apoi cu 4% în 2027.

Estimările FMI pentru Marea Britanie rămân neschimbate: 1,3% în 2026 și 1,5% în 2027.

Germania ar urma să aibă o creștere a PIB de 1,1% în 2026 și de 1,5% în 2027, potrivit FMI.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor