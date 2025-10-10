Guvernul israelian aprobă rezoluția de încetare a focului în Gaza. Ce se specifică în acord

Guvernul s-a reunit vineri pentru a vota asupra măsurii.

Rezoluția include atât ostaticii în viață, cât și rămășițele celor decedați.

Israel și grupul militant palestinian Hamas semnaseră joi un acord pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul unor deținuți palestinieni, marcând prima fază a inițiativei președintelui american Donald Trump de a încheia războiul de doi ani din Gaza, care a afectat grav Orientul Mijlociu.

Ce conține acordul

Acordul, mediat cu sprijinul Statelor Unite în cadrul inițiativei de pace a președintelui Donald Trump, prevede schimbul a 48 de ostatici israelieni – vii și decedați – pentru 1.700 de deținuți palestinieni, dintre care 22 minori care nu au participat la atacurile din 7 octombrie, dar au fost reținuți ulterior. De asemenea, Israelul va efectua o retragere parțială din Gaza.

Convoaie cu alimente, medicamente și alte provizii vor putea intra în Gaza pentru a sprijini civilii afectați, iar monitorizarea implementării acordului va fi realizată de observatori internaționali, inclusiv din partea SUA, fără ca trupele americane să intre în teritoriu.

Deși acordul marchează un pas major spre sfârșitul războiului de doi ani care a făcut peste 67.000 de victime palestiniene, aspecte precum guvernarea Gazei, demilitarizarea Hamas și alte puncte ale planului Trump rămân de negociat.

Președintele american Trump a anunțat că se va deplasa în regiune pentru a participa posibil la ceremonia de semnare a acordului în Egipt, subliniind că acesta reprezintă „primul pas către o pace durabilă și de lungă durată în regiune”.