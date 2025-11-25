Fostul papamobil al lui Francisc a fost transformat în clinică mobilă pentru copiii din Gaza

Fostul papamobil al Papei Francisc, utilizat în urmă cu peste un deceniu în timpul vizitei sale la Betleem, a fost reconvertit într-o clinică medicală mobilă ce urmează să ofere tratament copiilor palestinieni din Gaza.

Inițiativa, binecuvântată de pontif înainte de moartea sa în aprilie, a fost realizată de Caritas, organizația catolică ce a coordonat întregul proiect.

Vehiculul un pick-up Mitsubishi donat în 2014 de președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, avea în partea din spate o platformă deschisă pe care Papa Francisc saluta mulțimile.

Aceasta a fost acum închisă și transformată într-o zonă complet echipată pentru tratamentul copiilor.

„Avem o contribuție serioasă pentru sistemul medical destinat copiilor din Gaza”, a declarat Alistair Dutton, secretarul general Caritas, la conferința de presă din Betleem.

Cardinalul Anders Arborelius, cel care a propus transformarea vehiculului, a spus că mașina reprezintă „o mărturie că lumea nu a uitat copiii din Gaza”.

Potrivit Caritas Suedia, clinica mobilă poate trata aproximativ 200 de copii pe zi.

Totuși, nu este clar când vehiculul va putea intra efectiv în Fâșie, unde un armistițiu formal este umbrit de lovituri aeriene israeliene frecvente.

COGAT, agenția israeliană responsabilă cu accesul ajutorului umanitar în Gaza, nu a comentat solicitarea.

„Sperăm să ajungă în Gaza în viitorul apropiat”, a spus părintele Ibrahim Faltas, reprezentant al Custodiei Țării Sfinte, subliniind că vehiculul este pregătit să ofere îngrijire imediată.

UNICEF a raportat vineri că cel puțin 67 de copii au fost uciși în incidente legate de conflict de la începutul încetării focului.

Armata israeliană afirmă că țintele sale sunt militanți care ar reprezenta o amenințare pentru trupele aflate în Gaza.

Papa Francisc a vorbit frecvent despre războiul din Gaza, numind situația umanitară „rușinoasă” și cerând eliberarea ostaticilor. În timpul conflictului, a ținut legătura zilnic cu mica comunitate creștină din Gaza.

În ultimele sale luni de viață, papa a încredințat inițiativa ”Caritas Ierusalim”, încercând să răspundă la teribila criză umanitară din Fâșie, unde aproape un milion de copii sunt acum strămutați. Între războiul devastator, infrastructura prăbușită, sistemul de sănătate paralizat și lipsa de educație, copiii sunt primii care plătesc prețul, cu foamete, infecții și alte condiții de sănătate precare, punându-le viața în pericol.