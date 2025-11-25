După incidentul cu cei doi români, trei britanici au dus haosul mai departe pe pista aeroportului din Köln

Conform informațiilor furnizate de poliția germană, situațiile au avut loc vineri și sâmbătă și au determinat intervenția imediată a personalului de securitate, precum și declanșarea unor proceduri penale.

Primul caz a avut loc vineri, când doi cetățeni români, în vârstă de 28 și 47 de ani, au forțat accesul către pistă după ce au ratat cursa spre București.

Potrivit poliției, cei doi au spart protecția din sticlă a unui comutator de urgență pentru a deschide o cale de acces. După ce au pătruns pe pistă, aceștia au încercat să ajungă la aeronava care se pregătea să decoleze. Intervenția rapidă a unui agent de securitate i-a oprit pe cei doi, care au fost ulterior preluați de polițiști. Împotriva lor a fost deja deschisă o procedură penală.

Al doilea incident

Sâmbătă, trei cetățeni britanici au repetat un comportament similar. Aceștia, grăbiți să se întoarcă în Marea Britanie, au deschis ieșirea de urgență a unui avion, declanșând automat alarma de securitate. Personalul aeroportului a intervenit imediat și i-a oprit înainte de a pătrunde efectiv pe pistă. Deși britanicii nu au fost încă inculpați oficial, reprezentanții aeroportului au subliniat că deschiderea nejustificată a ușilor de urgență constituie o încălcare gravă a regulamentelor.

Atât poliția germană, cât și administrația aeroportului din Köln au calificat situațiile drept neobișnuite, în special pentru faptul că au avut loc în două zile consecutive. Oficialii aeroportului analizează în prezent toate opțiunile legale și și-au rezervat dreptul de a iniția demersuri judiciare împotriva celor implicați. Niciunul dintre pasageri nu a reușit să ajungă la aeronave, însă incidentele au ridicat întrebări despre gradul de conștientizare a regulilor de securitate și despre necesitatea intensificării măsurilor de prevenție.