Spania a confiscat aproape 10 tone de cocaină în cea mai amplă operațiune navală din istoria autorităților spaniole

Ofițerii Grupului de Operațiuni speciale au urcat la bordul navei comerciale sub pavilionul Camerunului săptămâna trecută, după ce aceasta a părăsit Brazilia. Cele 9.994 de kilograme de cocaină erau ascunse în 294 de pachete, potrivit unui comunicat dat de poliția spaniolă, citat de Euronews.

În cadrul operațiunii au fost arestați 13 membri ai echipajului, iar polițiștii au confiscat și o armă de foc folosită pentru protejarea ascunzătorii. În cadrul misiunii a participat și procuratura specială antidrog.

După operațiune, nava a rămas fără combustibil pe mare, timp de aproape 12 ore. Serviciul spaniol de salvare maritimă SASEMAR a remorcat nava până în Insulele Canare.

În cadrul operațiunii numită codificat „White Tide” (n.r. – maree albă), a fost implicat Centrul de analiză și operațiuni maritime – Narcotice (MAOC), Administrația americană pentru combaterea drogurilor (DEA) și Agenția Națională britanică pentru Combaterea Criminalității (NCA), precum și poliția federală braziliană, centrul de informații spaniol, dar și autoritățile din Franța și Portugalia.

Poliția spaniolă a precizat că ancheta viza o organizație multinațională suspectată pentru exportul unor cantități mari de cocaină din America de Sud către Europa.

Confiscarea celor aproape 10 tone de cocaină reprezintă cea mai mare captură maritimă specifică acestui drog încă din anul 1999, când poliția din Spania a confiscat 7.500 de kilograme de pe nava Tammsaare.

Poliția spaniolă a descris operațiunea ca fiind „o lovitură istorică”. pentru rețelele internaționale de trafic de droguri.

Spania reprezintă un punct-cheie de intrare a drogurilor Europa.