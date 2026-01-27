Cea mai mare captură de cocaină din Portugalia: Poliția anunță aproape nouă tone confiscate, un record absolut

Poliția Judiciară din Portugalia a anunțat că acțiunea a fost realizată cu sprijinul marinei și aviației portugheze, dar și al autorităților din SUA și Marea Britanie. Intervenția a avut loc în condiții meteorologice nefavorabile. La bord se aflau trei cetățeni columbieni și un venezuelean. În timpul operațiunii, ambarcațiunea s-a scufundat, arată Euronews, iar 35 dintre cele 300 de pachete au fost pierdute în mare.

Pierderi de sute de milioane de euro pentru rețelele criminale

Directorul Unității Naționale pentru Combaterea Traficului de Droguri (UNCTE), Artur Vaz, a precizat că drogurile ar fi adus grupărilor implicate câștiguri de ordinul sutelor de milioane de euro.

Această reținere record se înscrie într-un trend de intensificare a operațiunilor antidrog în zonă. În octombrie anul trecut, autoritățile au confiscat șase tone de hașiș în Seixal. Este cea mai mare cantitate de acest tip de până atunci, vizând o rețea considerată extrem de periculoasă.

În martie 2025, a fost interceptat un submarin artizanal plecat din Brazilia, utilizat exclusiv pentru transportul de droguri.

Date alarmante: volumul capturilor este în creștere în Portugalia

Conform statisticilor oficiale, în anul precedent au fost capturate peste 23 de tone de cocaină în apele din Portugalia. Practic este cel mai mare volum din 2006 până acum. Poliția nu a confirmat dacă aceste cifre reflectă o creștere a traficului sau o eficiență sporită a intervențiilor, însă amploarea capturilor arată că rutele maritime din Atlantic rămân esențiale pentru rețelele internaționale de crimă organizată.