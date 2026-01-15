Prima pagină » Știri externe » Cum spală cartelurile de cocaină miliarde de dolari: De la valize cu bani la criptomonede

Cum spală cartelurile de cocaină miliarde de dolari: De la valize cu bani la criptomonede

În ultimii zece ani, comerțul ilegal cu cocaină a cunoscut o creștere rapidă, iar metodele folosite de carteluri pentru a ascunde proveniența fondurilor au devenit tot mai sofisticate. De la transportul direct de numerar și utilizarea bancnotei de 500 de euro, până la tranzacții prin criptomonede și rute financiare care traversează Dubaiul, aceste rețele au transformat spălarea banilor într-un mecanism global, extrem de eficient, arată The Conversation.
Cum spală cartelurile de cocaină miliarde de dolari: De la valize cu bani la criptomonede
Victor Dan Stephanovici
15 ian. 2026, 07:54, Știri externe

Conform datelor ONU, între 2014 și 2023, producția de cocaină din Columbia s-a multiplicat de peste șapte ori, atingând aproape 2.700 de tone anual. Această expansiune vine cu o problemă majoră pentru traficanți: gestionarea și „curățarea” sumei imense de bani generați ilegal. Estimările specialiștilor arată că aproximativ un sfert din aceste fonduri sunt spălate prin diverse instrumente financiare, mai scrie The Conversation.

Etapele clasice ale spălării banilor din cocaină

Procesul tradițional de spălare a banilor implică trei faze:

  1. Introducerea sumelor în sistemul financiar;
  2. Masacarea originii prin tranzacții repetate;
  3. Integrarea finală, care conferă aparența de legalitate.

În realitate, numeroase grupări infracționale utilizează doar parțial aceste etape, oprindu-se adesea după primele două.

Mult timp, metoda preferată a cartelurilor a fost transportul fizic al banilor. În Europa, numerarul era schimbat în bancnote de 500 de euro – practice pentru volume mari – și expediat de curieri către America Latină, în special pe cale aeriană. Costurile erau semnificative: comisioanele de schimb, plata curierilor și riscurile logistice duceau la pierderi de 15 – 17% din valoarea transportată.

În 2016, Banca Centrală Europeană a decis să înceteze emiterea bancnotei de 500 de euro, din cauza utilizării sale frecvente în activități ilegale. Tot atunci, criptomonede precum Bitcoin au început să fie folosite pe scară largă în tranzacțiile infracționale.

Această tranziție a redus semnificativ costurile și riscurile. În locul transportului fizic, sumele sunt convertite în criptomonede stabile, precum USDT (Tether), și transferate aproape instant către destinație.

Noua schemă: Europa – cripto – Columbia – Dubai

Modelul actual urmează pași clari: cocaina produsă în Columbia este vândută pe piața europeană iar veniturile sunt convertite în criptomonede. Comisionul este de aproximativ 3% iar apoi criptomonedele ajung direct la furnizori. Numerarul rămas este scos din Europa și trecut prin centre financiare precum Dubai.

Față de vechile metode, acest sistem reduce costurile cu până la 80%, devenind mult mai atractiv pentru grupările criminale.

Autoritățile încearcă să închidă aceste canale prin reglementări mai stricte aplicate platformelor crypto și prin colaborare internațională. În Franța, o lege adoptată în 2025 a extins competențele procurorilor și a introdus măsuri severe de confiscare a bunurilor.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că rețelele criminale se adaptează rapid, găsind noi oportunități financiare înainte ca legislația să le poată bloca complet.

