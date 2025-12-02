Dreptul cetățenilor de a plăti cu numerar, introdus în Constituția Sloveniei. Nu este singura țară care vrea să-și protejeze dreptul de a folosi bani cash

Amendamentul constituțional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote și monede în toate tranzacțiile bancare și juridice, a fost aprobat luni în Parlamentul Sloveniei, format din 90 de membri. Măsura a primit 61 de voturi pentru și niciun împotrivă, a relatat marți ziarul Delo din Ljubljana, scrie EFE.

Procedura legală pentru această modificare a început după o campanie populară lansată pe Facebook în 2023, care a reușit să strângă peste 50.000 de semnături.

Conform legislației slovene, o schimbare a Constituției poate fi inițiată de 20 de deputați, de guvern sau de un minimum de 30.000 de alegători și necesită aprobarea a două treimi din membrii prezenți în Parlament.

Reprezentantul inițiativei, Ivan Jurgec, a argumentat că cetățenii erau preocupați de o eventuală eliminare a banilor lichizi în viitor și că, prin urmare, scopul moțiunii este „protejarea banilor fizici”.

Alte țări europene analizează inițiative similare, iar Elveția, a cărei monedă este francul și care nu face parte din UE. plănuiește să voteze în martie următor dacă va proteja și ea numerarul ca parte a Constituției sale.

Motivele

Inițial, guvernul premierului Robert Golob, un liberal și ecologist, se opusese adoptării amendamentului, considerând că politica monetară este responsabilitatea exclusivă a Băncii Centrale Europene (BCE) .

Totuși, el a abandonat această poziție după ce mai mulți experți în drept constituțional au dat asigurări că măsura nu intră în conflict cu regulile cadrului monetar euro.

Atât partidele de centru-stânga care alcătuiesc coaliția condusă de Golob, cât și opoziția, au convenit să evidențieze vulnerabilitatea sistemelor digitale și eșecurile acestora , care au devenit evidente în diverse crize.

De asemenea, parlamentarii au remarcat că multe persoane, inclusiv unii cetățeni în vârstă, nu au abilitățile necesare pentru a utiliza tehnologii avansate. Prin acest amendament, au afirmat ei, guvernul se asigură că aceștia nu sunt excluși de la tranzacțiile financiare de bază.