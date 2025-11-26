Detaliile din spatele plecării Hervis din România. Oficial din cauza „modei”, neoficial din cauza pierderilor

Oficial, decizia are legătură cu diferenţele dintre pieţe. Neoficial, bilanţul în roşu a cântărit greu.

Oficial: România şi Ungaria „prea orientate spre fashion”

Mesajul transmis de managementul Hervis este unul de strategie şi repoziţionare. Compania vrea să se concentreze pe pieţele considerate „de bază” – Austria, Slovenia şi Croaţia – şi susţine că România şi Ungaria au devenit prea „fashion” pentru un retailer care vrea să mizeze strict pe sport, scria ZF.

„Suntem în plin proces de transformare într-un retailer axat exclusiv pe segmentul sportiv. Pieţele din Ungaria şi România au o orientare puternică spre fashion şi s-au îndepărtat de activitatea noastră de bază. Vânzarea ne va permite să ne concentrăm resursele pe dezvoltarea portofoliului din pieţele noastre principale: Austria, Slovenia şi Croaţia”, a declarat Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis.

Tradus în termeni de strategie corporativă, mesajul este următorul: Hervis vrea să fie un jucător pur-sânge de sport, nu un hibrid între sport şi modă, iar în România şi Ungaria nu a mai găsit contextul potrivit pentru acest model.

Neoficial: pierderi mari în grup, pierderi mari în România

În culise, însă, cifrele spun o poveste mai puţin elegantă. Compania-mamă, cu sediul în Austria, a raportat pierderi de 43 mil. euro în 2024, ceea ce a pus o presiune uriaşă pe acţionari şi management pentru a „repara” situaţia. Una dintre soluţii: renunţarea la operaţiunile mai slabe sau mai volatile.

România se înscrie perfect în acest tablou. Local, Hervis a raportat anul trecut pierderi de 41,3 mil. lei şi se află pe minus de cinci ani consecutiv, cu pierderi cumulate de peste 77 mil. lei. Practic, businessul local nu doar că nu aducea profit, dar consuma constant resursele grupului.

La toate acestea se adaugă şi un alt semnal de slăbiciune: de doi ani, vânzările în România nu mai cresc, ci scad uşor.