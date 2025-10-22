Prețurile ridicate la energia electrică din România, analizate în Parlamentul European: „Trebuie luate măsuri decisive acum”

Europarlamentarul Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European, a atras atenția asupra unei probleme majore cu care se confruntă România: prețurile ridicate la energia electrică, care afectează competitivitatea economică a țării.

Potrivit europarlamentarului, prețul energiei electrice în România a atins recent 150 de euro/MWh, de cinci ori mai mare decât în Spania, de trei ori mai mare decât în Franța și cu 40% mai mare decât în Germania.

Această situație afectează profund economia românească, generând pierderi de locuri de muncă și o scădere a competitivității, a spus Nica.

„Consiliul European ar trebui să aibă ca temă principală competitivitatea economiei europene, dar, din păcate, în țara mea, România, ceea ce constatăm cu toții este că avem printre cele mai mari prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană. Acest lucru face ca economia României să sufere foarte mult, pentru că aceste lucruri se regăsesc în prețul lipsei de competitivitate, pierderi de locuri de muncă și o situație grea. Și toate acestea pentru că se refuză interconectarea României cu partea de vest, situație pe care o întâlnim și în Bulgaria și în Grecia. Interconectorul între Austria și Ungaria încă nu se face, la fel între Austria și Slovacia și această lipsă de acțiune din partea Comisiei Europene aduce prejudicii imense României. Acest lucru nu face decât să avem o creștere a extremismului și o situație de nemulțumire care poate fi rezolvată într-un singur fel – măsuri decisive acum, când nu este prea târziu”, a declarat europarlamentarul Dan Nica în Parlamentul European.