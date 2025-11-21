Favela din Rio unde poliția nu intră: Cum trăiesc oamenii sub dictatura traficanților

Pentru Helena, o fetiță de 11 ani, capoeira este mai mult decât un hobby; este visul ca acest dans-luptă ancestral să ajungă pe podiumul olimpic. La fel ca ea, zeci de alți copii își găsesc refugiul și inspirația în centre sociale modeste, ale căror ziduri le-au colorat chiar ei. Aici, capoeira devine un scut împotriva influenței străzii din favela și o promisiune pentru un alt destin, arată La Stampa.

Rocinha: Un labirint sub controlul traficanților

Cocoțată pe un deal, favela este un conglomerat haotic de beton, construcții improvizate și o rețea precară de cabluri electrice. Moto-taxiurile, esențiale pentru a naviga străzile abrupte, oferă tinerilor un venit. Totuși, libertatea lor este condiționată de plata unei taxe lunare către gruparea criminală care domină zona.

Controlul traficanților este absolut, acoperind totul, de la comerțul local la securitatea internă, într-o zonă unde prezența poliției este practic inexistentă. „Singurul motiv pentru care te simți în siguranță aici este că o singură facțiune deține puterea”, mărturisesc ghizii locali.

O pace fragilă, sub spectrul violenței iminente

Liniștea actuală din Rocinha este înșelătoare. După ani de conflicte sângeroase pentru supremație, autoritățile plănuiesc intervenții armate de amploare în luna decembrie. Aceste operațiuni urmează modelul controversat al raidurilor din alte favele din Rio, care s-au soldat cu peste o sută de victime. Teama locuitorilor este că istoria se va repeta, iar victimele colaterale vor fi din nou cei mai vulnerabili.

Cu o populație estimată între 70.000 și 200.000 de locuitori, Rocinha este un simbol al marginalizării. Mulți trăiesc în locuințe improvizate, fără acces la utilități de bază precum apa curentă sau canalizarea. Pe măsură ce urci spre vârful dealului, sărăcia devine mai profundă, iar tinerii uitați de societate devin ținte facile pentru recrutare în rețelele de crimă organizată.

Turismul: O mică victorie a autonomiei locale din favela

În ciuda adversităților, Rocinha vibrează de o energie creativă remarcabilă. Sunete de samba și funk carioca răsună pe alei, iar școlile de cultură afro-braziliană mențin vii tradițiile. Artiști precum Marcos „Wark Rocinha” transformă zidurile gri în manifeste vizuale ale identității și rezistenței locale. Muralele sale și ale tinerilor pe care îi inspiră acoperă fisurile betonului, dar, mai important, scot la lumină forța unei comunități care nu se lasă învinsă.

Confruntați cu o realitate dură, unii locuitori și-au creat propriile oportunități. Familii precum cea a Mariei își invită oaspeții pe terase cu priveliști uimitoare asupra orașului Rio de Janeiro. Tinerii organizează tururi culturale, iar șoferii de moto-taxi ghidează vizitatorii prin labirintul urban. Aceste inițiative de turism comunitar nu reprezintă doar o sursă de venit, ci și o formă de autonomie și o fereastră deschisă către lume.