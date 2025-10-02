Spania cere explicații Israelului pentru reținerea cetățenilor săi din flotila umanitară pentru Gaza

Guvernul spaniol a reacționat joi, după ce armata israeliană a interceptat o parte din flotila umanitară „Global Sumud”, care se îndrepta către Fâșia Gaza. Potrivit autorităților de la Madrid, 65 de cetățeni spanioli se aflau pe navele oprite de armata israeliană, iar unii dintre ei au fost reținuți.

Ministrul de Externe, José Manuel Albares, a anunțat convocarea urgentă a reprezentantei diplomatice a Israelului pentru explicații oficiale.

„Sunt cetățeni pașnici care nu aveau niciun alt scop în afară de cel umanitar și care, prin urmare, nu reprezentau nicio amenințare pentru nimeni”, a explicat oficialul spaniol, citat de Le Figaro.

Ajutoarele pentru Gaza, blocate în largul Mediteranei

Flotila, alcătuită din peste 40 de nave civile și aproximativ 500 de persoane – printre care parlamentari, avocați și activiști – transporta medicamente și alimente, într-o misiune despre care organizatorii spun că este non-violentă și pur umanitară. 13 dintre aceste nave au fost oprite în apele internaționale și direcționate către un port israelian, a anunțat Ministerul israelian de Externe. Alte 30 de nave continuă să navigheze spre enclava palestiniană, unde populația civilă se confruntă cu foamete, lipsa apei potabile și o criză medicală acută.

Pe rețelele sociale, pasageri de la bordul navelor au publicat videoclipuri în care susțin că au fost „răpiți și duși în Israel împotriva voinței lor”, arătând pașapoarte și reiterând caracterul pașnic al misiunii.

Ambasade fără dialog

Flotila a devenit simbolul opoziției internaționale față de blocada impusă de Israel asupra Gazei. Țări precum Spania, Turcia și Italia au trimis nave sau drone pentru eventuală asistență consulară, în ciuda avertismentelor oficiale repetate venite din partea guvernului israelian.

Între Spania și Israel relațiile diplomatice s-au tensionat semnificativ începând din mai 2024, când guvernul de la Madrid a recunoscut oficial Statul Palestina. Ca reacție, Israelul și-a rechemat ambasadorul de la Madrid, iar în prezent ambasada funcționează doar cu un însărcinat cu afaceri.

De atunci, relațiile bilaterale au fost marcate de declarații critice, iar comunicarea oficială între cele două guverne se desfășoară la un nivel diplomatic inferior.