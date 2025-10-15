Companiile chineze se retrag din bursele americane și aleg Hong Kong

Companiile chineze își schimbă direcția de listare, renunțând treptat la bursele din Statele Unite și orientându-se către Hong Kong. Potrivit datelor citate de CNBC, valoarea ofertelor publice inițiale (IPO) ale firmelor chineze în SUA a scăzut cu 93% față de 2021, ajungând la 875,7 milioane de dolari din 23 de tranzacții.

China limitează listările companiilor sale în străinătate

În contrast, IPO-urile de la Hong Kong au crescut cu 164%, atrăgând 18,4 miliarde de dolari din 56 de listări. „Listările chineze în SUA au devenit practic inexistente de la IPO-ul nereușit al Didi Global”, a declarat Perris Lee, șeful piețelor de capitaluri proprii pentru Asia-Pacific la Mergermarket. El a explicat că Beijingul a impus o supraveghere mai strictă asupra companiilor care vor să se listeze în străinătate, mai ales în industriile considerate strategice.

Începutul restricțiilor Beijingului

Considerată „Uber-ul Chinei”, compania Didi Global s-a listat la Bursa din New York în iunie 2021, într-una dintre cele mai mari oferte publice inițiale realizate vreodată de o firmă chineză în Statele Unite, strângând aproximativ 4,4 miliarde de dolari.

La scurt timp după listare, Beijingul a acuzat compania că a ignorat avertismentele privind securitatea datelor și transferul informațiilor sensibile în afara țării. Didi Global a fost supusă unei investigații, iar aplicația sa a fost eliminată din magazinele online din China, compania fiind supusă unor restricții severe. Sub presiunea guvernului chinez, Didi a fost forțată să se retragă de la bursă în mai puțin de șase luni.

Autoritățile chineze au blocat și listarea record a Ant Group, gigantul fintech care deține platforma de plăți Alipay, iar recent au respins planurile retailerului Shein de a se lista în SUA sau Marea Britanie, semnalând clar preferința pentru listări interne sau în Hong Kong.

Hong Kong, alternativa burselor americane

Piața din Hong Kong profită de această schimbare de direcție. Potrivit PwC – una dintre cele mai mari companii globale de audit și consultanță – orașul ar putea atrage până la 100 de listări noi în 2025, cu o valoare totală estimată la peste 25,5 miliarde de dolari.

Noile reguli din Hong Kong simplifică procesul de listare pentru companiile din tehnologie și biotehnologie, iar încrederea investitorilor în piața asiatică a crescut după evaluările atractive și al relansării sectorului de inteligență artificială, stimulat de ascensiunea startup-ului DeepSeek.

„Hong Kong se poziționează ca principală alternativă de finanțare pentru companiile chineze”, spun analiștii, subliniind că tensiunile geopolitice și presiunile reglementare din SUA „au accelerat migrarea capitalului chinez către Asia”.

Capitalul se mută spre Est

„Ne așteptăm la un trimestru al patrulea foarte aglomerat și la o primă jumătate a anului 2026 extrem de puternică, cu un portofoliu solid de oferte”, a declarat Peihao Huang, șeful piețelor de capitaluri proprii pentru Asia-Pacific la J.P. Morgan.

În paralel, bursele americane au ridicat bariere suplimentare: Nasdaq cere acum ca firmele care operează în China să strângă cel puțin 25 de milioane de dolari pentru a se putea lista. Măsura, alături de controalele Beijingului asupra fluxurilor de capital, face ca IPO-urile chineze în SUA să devină tot mai rare.