Confuzie în Afganistan din cauza unei declaraţii false a talibanilor privind accesul la internet

Talibanii comunică uneori cu jurnaliştii pakistanezi prin intermediul unui grup oficial de WhatsApp. Declaraţia falsă a fost transmisă ca mesaj individual către unii membri ai grupului, dar nu a fost postată în grupul propriu-zis. Ea provenea de la un utilizator afgan al cărui nume semăna cu numele oficial al grupului media WhatsApp.

Expeditorul a dispărut şi identitatea sa nu poate fi verificată. Aceeaşi declaraţie a fost postată pe platforma socială X, dar provenea de la un cont administrat de un simpatizant al talibanilor, şi nu de la talibani înşişi, scrie AP.

Miercuri, la câteva ore după difuzarea declaraţiei false, grupul WhatsApp al talibanilor a dat primul răspuns la întrerupere, afirmând că serviciile de telefonie mobilă sunt restabilite treptat.

Declaraţia citează oficiali ai departamentului tehnic de telecomunicaţii care afirmă că echipele relevante lucrează în continuare pentru a restabili complet serviciile.

Grupul de advocacy pentru internet Netblocks a publicat miercuri o actualizare pe X, afirmând: „Datele în timp real ale reţelei arată restabilirea parţială a conectivităţii la internet în #Afganistan, în contextul protestelor după o întrerupere naţională a telecomunicaţiilor care a durat două zile; incidentul survine în contextul în care conducerea talibanilor aplică noi reguli de „imoralitate” operatorilor de telecomunicaţii”.

Oficialii din domeniul ajutorului umanitar au avertizat că organizaţiile umanitare se confruntă cu provocări majore din cauza întreruperii, îndemnând autorităţile să restabilească conexiunile.

„Comunicaţiile fiabile sunt esenţiale pentru capacitatea noastră de a opera, de a oferi asistenţă vitală şi de a coordona eforturile cu partenerii”, a declarat miercuri organizaţia Save the Children într-un comunicat.