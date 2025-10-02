Revoluția solară din agricultură lasă Pakistanul fără apă. Ce arată interviurile cu agricultorii locali

Pakistanul trece printr-o „revoluție solară” în agricultură, dar aceasta riscă să se transforme într-o catastrofă pentru rezervele de apă ale țării, potrivit unei analize realizate de Reuters.

Fermierii din provincia Punjab au renunțat la electricitatea de la rețea și la motoarele pe motorină, folosind tot mai des panouri solare chinezești ieftine pentru a pune în funcțiune puțurile și pompele de apă.

Interviuri cu agricultori și documente interne ale autorităților arată că această schimbare a dus la o extindere rapidă a suprafețelor cultivate cu orez- o plantă extrem de dependentă de apă.

Datele Departamentului american al Agriculturii arată că între 2023 și 2025, terenurile cultivate cu orez au crescut cu 30% în Pakistan, în timp ce suprafețele cu porumb, o cultură mai puțin consumatoare de apă, au scăzut cu 10%.

Specialiștii estimează că aproximativ 650.000 de puțuri sunt acum alimentate cu energie solară, dintre care circa 400.000 au trecut de la electricitate convențională, iar alte 250.000 au fost instalate după 2023.

Consecințele asupra resurselor subterane sunt deja vizibile. Hărți interne ale autorităților din Punjab arată că în 2024 nivelul apei freatice a coborât sub 60 de picioare pe 6,6% din suprafața provinciei, un prag considerat critic.

În doar patru ani, zonele în care apa se află la peste 24 de metri adâncime s-au dublat.