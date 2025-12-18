Deshidratarea iarna: Pericolul ignorat care îți afectează energia și sănătatea

În lunile reci, hidratarea nu este, de obicei, o prioritate pentru majoritatea oamenilor. Temperaturile scăzute atenuează senzația de sete, iar corpul poate fi indus în eroare aparând deshidratarea. Conform specialiștilor, mecanismele care declanșează setea își reduc activitatea cu până la 40% în condiții de frig, ceea ce înseamnă că, atunci când simțim nevoia de lichide, este posibil să fim deja parțial deshidratați.

Euronews arată că, pe lângă acest aspect, aerul rece și uscat favorizează pierderea apei din corp, chiar dacă nu este la fel de vizibilă ca transpirația din zilele călduroase.

Frigul, aerul uscat și pierderile invizibile de lichide

Organismul continuă să piardă apă iarna prin mai multe mecanisme. Aerul uscat extrage umiditatea din piele, provocând uscăciune și iritații. De asemenea, temperaturile scăzute stimulează urinarea mai frecventă – un fenomen cunoscut drept diureză indusă de frig.

Transpirația nu dispare complet nici în sezonul rece; ea apare în timpul activităților fizice precum mersul pe jos, sporturile de iarnă sau deszăpezirea, chiar dacă nu este la fel de vizibilă ca vara.

Menținerea unui aport optim de lichide nu servește doar la calmarea setei. Apa ajută la păstrarea sănătății pielii, prevenind uscăciunea și iritațiile frecvente în sezonul rece.

Hidratarea corectă contribuie și la lubrifierea articulațiilor, ceea ce este important iarna, când rigiditatea și durerile articulare apar mai des. În plus, un organism bine hidratat are un sistem imunitar mai eficient, deoarece mucoasele rămân umede și reușesc să oprească mai bine pătrunderea virusurilor și bacteriilor, în perioada de vârf a răcelilor și gripei.

Cum se manifestă deshidratarea

Semnele deshidratării diferă în funcție de severitate. În forme ușoare, pot apărea amețeala, buzele uscate și crăpate, pielea lipsită de elasticitate, slăbiciunea, oboseala și dificultățile de concentrare.

Dacă lipsa lichidelor persistă, riscul de complicații crește. Medicii avertizează că pot surveni probleme renale, precum formarea pietrelor la rinichi, iar în cazuri extreme – insuficiență renală.

Regula generală de „opt pahare pe zi” nu se potrivește tuturor. Cantitatea de lichide necesară depinde de sex, vârstă, gradul de activitate și starea de sănătate. În linii mari:

Bărbații au nevoie de aproximativ 3 litri de apă pe zi (circa 13 pahare).

au nevoie de aproximativ 3 litri de apă pe zi (circa 13 pahare). Femeile ar trebui să consume în jur de 2 litri (aproximativ 9 pahare).

În timpul sarcinii sau alăptării, necesarul crește și se apropie de cel recomandat bărbaților.

Chiar dacă frigul nu ne face să ne gândim la hidratare, consumul regulat de lichide este important pentru energie, claritate mentală și buna funcționare a organismului. Specialiștii recomandă să bem apă, ceaiuri neîndulcite sau supe pe tot parcursul zilei, chiar și în lipsa senzației de sete.