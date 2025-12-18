Arsuri la stomac? Condimentul numărul unu aproape la fel de eficient ca omeprazolul, spun experții

Această senzație apare atunci când acidul gastric urcă în esofag din cauza funcționării defectuoase a acestuia. Deși, în general, este un fenomen ocazional, dacă apare frecvent poate duce la boala de reflux gastroesofagian, situație în care este necesară consultarea medicului, scrie El economista.

Medicamentul de referință

În astfel de cazuri, medicamentul de bază pentru tratarea simptomelor este omeprazolul, care se eliberează numai cu prescripție medicală, respectând indicațiile stricte ale specialistului, iar tratamentul trebuie finalizat chiar dacă simptomele se ameliorează înainte de termen.

Deși eficient, utilizarea pe termen lung poate provoca anumite probleme de sănătate, precum absorbția redusă a magneziului, calciului și fierului, precum și deficit de vitamina B12. În plus, acidul gastric distruge în mod natural bacteriile dăunătoare care intră în organism, așa că suprimarea acestuia poate genera alte probleme de sănătate.

Condimentul ideal

Din acest motiv, unii experți recomandă să acordăm atenție alimentației pentru a preveni astfel de afecțiuni. Printre cele mai recomandate se numără un condiment foarte popular: turmericul. Curcumina conținută de acesta poate oferi un efect de ameliorare similar celui împotriva arsurilor la stomac, refluxului și indigestiei.

Curcumina are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante puternice, care pot ajuta la reducerea inflamației stomacului. De asemenea, s-a demonstrat că protejează mucoasa gastrică și reduce deteriorarea provocată de medicamente sau iritanți. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare mai multe studii pe termen lung.

În orice caz, medicamentele cu prescripție nu trebuie înlocuite fără sfatul medicului. În caz de îndoială, este esențial să consultați medicul de familie pentru a alege cea mai sigură strategie de control a simptomelor.