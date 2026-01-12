Trafic aerian București. Zborurile se desfășoară normal pe aeroporturile din capitală, în ciuda gerului

În ciuda gerului accentuat și a temperaturilor negative, operațiunile aeriene nu sunt afectate, iar pasagerii pot călători în siguranță.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), luni dimineață pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile necesare pentru desfășurarea traficului aerian în București.

Reprezentanții CNAB precizează că se intervine constant cu utilajele proprii pentru menținerea suprafeței de mișcare în condiții optime de operare.

Nicio cursă anulată din cauza vremii

Conform informațiilor transmise de CNAB, aeronavele aterizează și decolează în siguranță, iar până în prezent nu a fost anulată nicio cursă din motive meteo pe aeroporturile din București. Autoritățile subliniază că traficul aerian din București este gestionat eficient, chiar și în contextul temperaturilor extrem de scăzute.

Totuși, oficialii avertizează că pot apărea întârzieri punctuale, generate de necesitatea degivrării aeronavelor. Această procedură este realizată de companiile aeriene după îmbarcarea pasagerilor, pentru a asigura siguranța zborurilor în condiții de iarnă severă.

Temperaturi de până la minus 20 de grade

Traficul aerian din București se desfășoară în paralel cu un val de frig intens. Meteorologii au anunțat că noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între minus 20 și minus 10 grade Celsius.

În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, în special în zona preorășenească.

Noaptea precedentă a adus deja temperaturi scăzute, cu minime de până la minus 15 grade la nivel național și aproximativ minus 10 grade în București. În ciuda acestor condiții meteo severe, traficul aerian din București rămâne funcțional, iar autoritățile dau asigurări că toate măsurile sunt luate pentru siguranța pasagerilor și a echipajelor.

Autoritățile monitorizează permanent situația

Reprezentanții CNAB au transmis că situația este monitorizată în permanență, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid pentru a menține infrastructura aeroportuară în stare optimă. Prioritatea autorităților rămâne siguranța operațiunilor și continuitatea traficului aerian din București, chiar și în condiții meteo dificile.