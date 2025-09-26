Pakistanul, pregătit pentru dialog cu India. Premierul laudă rolul lui Trump în oprirea conflictului

Sharif s-a adresat Adunării Generale a ONU la o zi după întâlnirea sa de la Casa Albă cu Trump şi cu şeful armatei pakistaneze, feldmareşalul Asim Munir, care i-a spus liderului american că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru încetarea focului în conflictul din mai dintre Pakistan şi India.

„Pakistanul este pregătit pentru un dialog cuprinzător, complex şi orientat spre rezultate cu India, pe toate problemele nerezolvate. Asia de Sud are nevoie de o conducere proactivă, nu provocatoare”, a spus Sharif în discursul său, potrivit AFP.

El a numit conducerea lui Trump „curajoasă şi vizionară”. „Dacă Trump nu ar fi intervenit la timp şi decisiv, consecinţele unui război de amploare ar fi fost catastrofale”, a adăugat premierul.

În mai, premierul indian Narendra Modi a ordonat atacuri asupra unor obiective militare pakistaneze, după ce presupuşi militanţi islamişti au masacrat civili, aproape toţi hinduşi, în Kashmirul disputat. Pakistanul a negat orice implicare, iar Sharif a revendicat vineri o victorie în faţa a ceea ce a numit „agresiune”.

„India a venit acoperită de aroganţă, dar noi am trimis-o înapoi umilită, cu un nas însângerat”, a spus el.

Trump a anunţat o încetare a focului după patru zile de lupte, iar secretarul de stat Marco Rubio a precizat că India şi Pakistan vor purta discuţii asupra divergenţelor lor într-o locaţie neutră.

Modi a minimalizat rolul lui Trump. Relaţiile odinioară strânse dintre SUA şi India s-au deteriorat, liderul american impunând taxe suplimentare din cauza achiziţiilor indiene de petrol din Rusia.

În schimb, apropierea lui Trump de Pakistan marchează o schimbare, după ce fostul preşedinte Joe Biden a ţinut Islamabadul la distanţă, alarmat de relaţiile acestuia cu talibanii pe durata celor două decenii de război al SUA în Afganistan.

Cu puţin timp înainte de conflictul din mai, o companie deţinută de familia Trump a semnat un acord cu Pakistanul în domeniul criptomonedelor.

Pakistanul a căutat de mult timp un rol internaţional în problema Kashmirului, dar India a refuzat constant, susţinând că întreaga regiune himalayană îi aparţine.