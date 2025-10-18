Afganistanul și Pakistanul vor organiza negocieri de pace la Doha după lupte intense

„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid într-un comunicat.

Un oficial al guvernului talibanilor afgani a confirmat, de asemenea, că discuțiile vor avea loc, potrivit France 24.

„O delegație de rang înalt din Emiratul Islamic, condusă de ministrul apărării Mohammed Yaqub, a plecat astăzi spre Doha”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului talibanilor afgani, Zabihullah Mujahid, pe X.

Încălcarea armistițiului

Un armistițiu de 48 de ore a pus capăt unei săptămâni de confruntări sângeroase la frontieră, care au provocat moartea a zeci de soldați și civili de ambele părți.

Însă vineri seara, Afganistanul a acuzat Pakistanul că a încălcat armistițiul, cu efecte mortale.

„Pakistanul a încălcat armistițiul și a bombardat trei locații din provincia Paktika”, a declarat pentru AFP un înalt oficial taliban, sub condiția anonimatului. „Afganistanul va riposta”.

Zece civili au fost uciși și alți 12 răniți în atacuri, a declarat pentru AFP un oficial al spitalului provincial, sub condiția anonimatului, adăugând că printre morți se aflau și doi copii.

Consiliul de Cricket din Afganistan a declarat pentru AFP că trei jucători care se aflau în regiune pentru un turneu intern au fost uciși, revizuind în jos numărul anterior de opt victime.

În Pakistan, un înalt oficial din domeniul securității a declarat pentru AFP că forțele armate au „efectuat atacuri aeriene de precizie” în zonele de frontieră cu Afganistanul, vizând gruparea Hafiz Gul Bahadur, o facțiune locală legată de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – talibanii pakistanezi.

Islamabadul a declarat că același grup a fost implicat într-un atentat sinucigaș cu bombă și un atac armat la o tabără militară din districtul Waziristanul de Nord, la granița cu Afganistanul, în urma căruia șapte soldați paramilitari pakistanezi au murit.

„Preț greu”

Problemele de securitate se află în centrul tensiunilor, Pakistanul acuzând Afganistanul că adăpostește pe teritoriul său grupuri militante conduse de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – talibanii pakistanezi –, acuzație pe care Kabulul o neagă.

Violențele transfrontaliere s-au intensificat dramatic începând de sâmbătă, la câteva zile după ce explozii au zguduit capitala afgană Kabul, chiar în momentul în care ministrul de externe al talibanilor a început o vizită fără precedent în India, rivalul de lungă durată al Pakistanului.

Talibanii au lansat apoi o ofensivă de-a lungul unor porțiuni ale frontierei sale sudice cu Pakistanul, determinând Islamabadul să promită o reacție puternică din partea sa.

Când armistițiul a început miercuri la ora 13:00 GMT, Islamabadul a declarat că acesta va dura 48 de ore, dar Kabulul a afirmat că încetarea focului va rămâne în vigoare până când Pakistanul o va încălca.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a acuzat Kabulul că acționează ca „un reprezentant al Indiei” și că „complotează” împotriva Pakistanului.

„De acum înainte, demersurile nu vor mai fi formulate ca apeluri la pace, iar delegațiile nu vor mai fi trimise la Kabul”, a scris Asif într-o postare pe X.

„Oriunde s-ar afla sursa terorismului, aceasta va trebui să plătească un preț greu.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah, a declarat că forțelor sale li s-a ordonat să nu atace decât dacă forțele pakistaneze vor trage primele.

„Dacă o vor face, atunci aveți tot dreptul să vă apărați țara”, a declarat el într-un interviu acordat canalului de televiziune afgan Ariana, transmițând mesajul trimis trupelor.