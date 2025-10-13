Prima pagină » Știri externe » Deși s-a opus încheierii armistițiului, Itmar Ben Gvir salută întoarcerea ostaticilor,

Deși s-a opus încheierii armistițiului, Itmar Ben Gvir salută întoarcerea ostaticilor,

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a salutat eliberarea celor șapte ostatici din captivitate, deși oficialul a votat împotriva acordului de încetare a focului, relatează The Times of Israel.
Deși s-a opus încheierii armistițiului, Itmar Ben Gvir salută întoarcerea ostaticilor,
Sursa foto: X
Radu Mocanu
13 oct. 2025, 10:56, Știri externe

Ministrul de extrema dreaptă a publicat, luni, pe platforma X: „Și copiii se vor întoarce în ținutul lor”, un verset biblic ce reprezintă speranța întoarcerii ostaticilor.

Ben Gvir a publicat mesajul la scurt timp după ce primii șapte ostatici israelieni au fost eliberați din Fâșia Gaza și transferați în custodia IDF.

Cei șapte au fost duși la o bază militară pentru a li se evalua starea de sănătate după perioada petrecută în captivitate.

Deși a salutat eliberarea, Ben Gvir și partidul său de extremă dreapta, Otzma Yehudit, se opun acordului intermediat de Statele Unite, care prevede un armistițiu temporar și eliberarea treptată a ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni.

Potrivit oficialului, acordul pune în pericol securitatea Israelului și recompensează gruparea militantă Hamas.

Anterior, acesta s-a opus mai multor încercări de închiriere a unui armistițiu.