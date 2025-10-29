Netanyahu, criticat de ministrul Ben-Gvir pentru „răspunsul măsurat” în Fâșia Gaza

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că a ales „o reacție măsurată” în locul reluării „războiului total” împotriva Hamas, după ce gruparea militantă a ucis un soldat israelian în timpul armistițiului, notează Al Jazeera.

Ministrul Securității Naționale și liderul partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit, Itmar Ben-Gvir a criticat decizia premierului Netanyahu de a relua armistițiul din Fâșia Gaza.

Printr-o postare pe platforma X, Ben Gvir, a notat: „Încă o dată, Hamas ucide unul dintre soldații noștri în timpul unui armistițiu și, încă o dată, prim-ministrul alege să încheie incidentul cu un „răspuns măsurat” și o revenire imediată la încetarea focului, continuând în același timp să permită ajutorul „umanitar”, în loc să revină la războiul pe scară largă și să se străduiască să atingă rapid obiectivul principal: distrugerea Hamas. Dacă decide să renunțe la obiectivul de distruge Hamas, guvernul nu va mai avea dreptul să existe”.

Marți, premierul Netanyahu a ordonat armatei israeliene să lanseze „atacuri puternice” asupra Gazei, acuzând Hamas de încălcarea armistițiului prin atacarea forțelor israeliene din sudul enclavei. Ca reacție, Hamas ar fi amânat predarea cadavrului unui ostatic israelian, invocând acțiunile militare ale Israelului.

În urma atacurilor, cel puțin 60 de persoane au murit, potrivit Associated Press.