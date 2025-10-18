Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Ilfov. 30 de persoane au fost evacuate

UPDATE:

ISU Bucureşti-Ilfov transmite că „în urma acţiunilor de stingere a incendiului, în magazia de lângă spaţiul de locuit a fost identificată o persoană decedată”.

Au fost evacuate 34 de persoane, 31 fiind pacienţi cu probleme psihice şi trei angajaţi.

Două persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD având atac de panică.

Incendiul a fost lichidat, au precizat pompierii.

Ştirea iniţială:

ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că sâmbătă după amiaza pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o construcţie pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, judeţul Ilfov.

30 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire învecinată cu destinaţia de cămin de bătrâni.

Flăcările au cuprins o magazie, pe o suprafaţă de aproximativ 20 mp, iar incendiul a fost localizat, au precizat pompierii.