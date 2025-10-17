Șapte soldați pakistanezi uciși într-un atac sinucigaș la granița cu Afganistanul

Atacul a avut loc în nordul regiunii Waziristan, la o bază militară a armatei pakistaneze.

Potrivit oficialilor, un militant a detonat un vehicul încărcat cu explozibili la zidul de protecție al bazei, în timp ce alți doi atacatori au încercat să pătrundă în incintă, dar au fost eliminați înainte de a reuși.

În urma exploziei au fost uciși șapte militari, iar alți 13 au fost răniți.

Incidentul are loc în timp ce Pakistanul și Afganistanul se află sub un armistițiu care este programat să expire în a doua parte a zilei e vineri.

Relațiile dintre Islamabad și regimul taliban de la Kabul s-au deteriorat grav în ultimele luni. Pakistanul acuză Kabulul că găzduiește militanți, iar talibanii acuză oficialii de la Islamabad că adăpostește membrii ISIS.