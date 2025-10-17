Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri, în contextul exploziei de bloc din București, că, în ciuda unor informații apărute în spațiul public, echipajele de pompieri au fost prezente joi la apelurile locatarilor și s-au asigurat că alimentarea cu gaz a fost închisă.

El a adăugat că suspiciunea privind o eventuală manipulare neautorizată a instalației de gaz urmează să fie verificată de autoritățile competente, iar informațiile privind modul exact în care s-a produs explozia sunt încă în curs de clarificare.

„Din ce știm, astăzi dimineața a mai fost un apel, dar înainte să sosească echipajele s-a produs explozia”, a adăugat Arafat.

„Aceste date sunt dinamice și se pot actualiza pe măsură ce apar noi informații”, a subliniat Raed Arafat.