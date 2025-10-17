Bogdan Ivan, despre explozia din Rahova: Cei care sunt vinovați vor răspunde în fața legii

„În momentul de față se face această anchetă tehnică extrem de complexă, cu reprezentanți ai Parchetului General, ai Ministerului de Interne, ai pompierilor și ai specialiștilor în energie, de la autoritatea reglementare în energie, pentru a stabili foarte clar derularea tuturor evenimentelor anterioare exploziei”, a spus Ivan, vineri, la B1 TV.

El a menționat că, la scurt timp după accident, a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan, cu șeful IGSU, Raed Arafat, și cu reprezentanții companiei de distribuție a gazelor pentru a coordona măsurile imediate.

„Din datele pe care le-am preliminarii până acum, în afara anchetei, imediat ce a fost acel apel, e dimineața, la ora 7, cei din companie s-au deplasat la fața locului, au sistat furnizarea de gaze, au existat, de asemenea, această dimineață, alte apeluri care au reclamat existența unui miros de gaze în casa scării. Cei de la companie s-au deplasat spre locație și se pare că au găsit acel sigiliu rupt. Anchetatorii sunt la fața locului, vor constata, în imediat ce au finalizat această anchetă exact, cum s-au derulat evenimentele și dacă el putea să fie preîntâmpinat”, a mai spus ministrul Energiei.

„Cei care sunt vinovați de acest lucru vor răspunde în fața legii. Asta am cerut aceste comisii de anchetă să vină în cel mai scurt timp cu un rezultat foarte clar al acestei investigații pentru a stabili care sunt responsabili”, a conchis Ivan.

Explozia s-a produs vineri dimineață într-un bloc situat aproape de Calea Rahovei. În urma exploziei, trei persoane, printre care și o femeie însărcinată au murit, iar alte 13 persoane au fost duse la Floreasca, Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, dar și la Spitalul Universitar.