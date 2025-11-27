Ivan: Bucureștiul are nevoie de un sistem de termoficare coordonat între producător și distribuitor

Ivan a declarat că problemele din alimentarea cu apă caldă și căldură din București arată lipsa unei coordonări eficiente între producător și distribuitor.

„Este cel puțin aberant că în capitala țării noastre să avem o situație în care 100 de mii de oameni să fie privați de apă caldă și căldură în contextul în care s-au făcut investiții masive în tot ceea ce înseamnă sisteme de termoficare”, a spus Ivan, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Ivan afirmă că este nevoie de „o coordonare foarte clară și un sincron între producător și distribuitor”, în condițiile în care compania ELCEN este „profitabilă”, cu „peste 400 de milioane de lei profit anul trecut”, și derulează investiții de circa 3 miliarde de lei. Dintre acestea, „1 miliard sunt asigurați de către Ministerul Energiei printr-o finanțare din Fondul pentru Modernizare”.

Ministrul a precizat că instituția sa lucrează cu experții Băncii Mondiale la o evaluare a necesarului de investiții în termoficare pentru 27 de municipalități.

„Vom ști foarte clar care este necesarul de investiții în producția, transportul și distribuția agentului termic”, a afirmat Ivan.

Oficialul a subliniat necesitatea unei viziuni integrate, care să includă modernizarea rețelei, plata datoriilor către ELCEN și implementarea unui mecanism predictibil de investiții.

Ministrul a insistat și asupra protejării consumatorilor vulnerabili.

„Cred foarte mult că persoanele vulnerabile, persoanele care au venituri mici trebuie protejate”, a declarat Ivan, adăugând că o parte din subvențiile actuale ar trebui direcționate prioritar către aceste categorii.

El a reiterat angajamentul ca Ministerul Energiei să susțină modernizarea sistemului.

„E tot suportul pentru a avea, în primul rând, o coerență în ceea ce înseamnă sisteme de finanțare și pentru a găsi soluții prin care oamenii care astăzi nu-și permit să plătească facturile să poată să aibă un beneficiu direct în urma eficientizării activității”.